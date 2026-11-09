باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در میز اقتصاد با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل زمستان گفت: در شرایطی که حدود ۸۰ درصد گاز تزریق‌شده به شبکه در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود، کاهش تنها یک درجه‌ای دمای منازل می‌تواند به اندازه تولید گاز یک فاز عسلویه صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.

توکلی با اشاره به ظرفیت اقتصادی گواهی صرفه‌جویی گاز اظهار کرد: گواهی صرفه‌جویی که در حال حاضر در بازار بورس خرید و فروش شده، در اوج مصرف به قیمت ۸۴ هزار تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است.

وی افزود: منفعت اصلی مشترکان از اجرای طرح‌های صرفه‌جویی این است که با تبدیل خانه‌ها به واحدهای کم‌مصرف، میزان مصرف گاز خانوار کاهش پیدا می‌کند و مشترکان در پله‌های بالای مصرف، یعنی گروه‌های پرمصرف و بسیار پرمصرف، قرار نمی‌گیرند؛ در نتیجه قبض گاز آنها نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح زیرساخت‌های مصرف انرژی بیان کرد: حدود ۷۰ درصد فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه به اصلاح زیرساخت‌ها اختصاص دارد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح و هوشمندسازی موتورخانه‌ها، استفاده از بخاری‌های با راندمان بالا و اصلاح سیستم مدیریت بخاری‌ها اشاره کرد.

توکلی درباره تعویض رایگان بخاری‌های کم‌بازده نیز گفت: این اقدامات از دو مسیر دنبال می‌شود؛ بخشی از ظرفیت مصوبه شورای اقتصاد تأمین شده که تاکنون حدود ۱۹۰ هزار دستگاه در سطح کشور توزیع شده است. اجرای این طرح با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و تمرکز اصلی آن بر استان‌های سردسیر و خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در قالب طرح‌های صرفه‌جویی فعالیت می‌کنند نیز از همین ظرفیت‌ها برای اجرای اقدامات اصلاحی و بهینه‌سازی مصرف استفاده می‌کنند.

ضرورت همراهی مردم برای جلوگیری از خاموشی در زمستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در فصل زمستان اظهار کرد: در زمستان، میزان نیاز مصرف برق کشور به حدود ۴۷ تا ۵۰ هزار مگاوات می‌رسد. اگر نیروگاه‌ها بتوانند به میزان کافی تولید داشته باشند و تعمیرات و آمادگی لازم در این بخش انجام شود، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت و قطعی نیز اتفاق نمی‌افتد.

توکلی افزود: با توجه به مشکلات موجود در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و محدودیت‌هایی که در تأمین گاز این بخش وجود دارد، همراهی مردم و حداکثر صرفه‌جویی و مدیریت مصرف ضروری است تا ان‌شاءالله شاهد خاموشی در کشور نباشیم.

۱۱ استان با تنش گازی مواجه هستند

وی با اشاره به وضعیت شبکه گاز کشور در آستانه فصل سرد سال گفت: در حال حاضر ۱۱ استان با تنش گازی مواجه هستند که سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی به شکل گسترده‌تری با این مشکل روبه‌رو خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پس از آسیب واردشده به تأسیسات گازی کشور در جریان حملات دشمن تصریح کرد: از همان ابتدای وقوع این آسیب، برنامه‌های لازم به بهترین شکل ممکن تعریف شد. بخشی از این اقدامات شامل ۸۲ ردیف برنامه مرتبط با شرکت ملی گاز و وزارت نفت است و بخش دیگری نیز به دستگاه‌ها و مجموعه‌های خارج از این دو بخش ارتباط دارد.

توکلی ادامه داد: تمامی برنامه‌هایی که در حوزه مسئولیت شرکت ملی گاز و وزارت نفت قرار دارند، به‌صورت کامل تمرین و برای اجرای آنها آمادگی لازم ایجاد شده است؛ با این حال، اجرای موفق این برنامه‌ها به اراده، همت، همدلی و هم‌افزایی مشترکان نیز نیاز دارد.

وی با تأکید بر سهم بالای بخش خانگی و تجاری در مصرف گاز کشور گفت: در فصل زمستان از هر ۱۰۰ واحد گازی که به شبکه تزریق می‌شود، حدود ۸۰ واحد به مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری اختصاص دارد. بنابراین اگر مردم تنها یک درجه سانتی‌گراد دمای منازل خود را کاهش دهند، میزان صرفه‌جویی حاصل معادل گاز تولیدی یک فاز عسلویه خواهد بود.

محدودیت گاز صنایع غذایی و دارویی اعمال نمی‌شود

توکلی در ادامه درباره احتمال اعمال محدودیت گاز صنایع در فصل زمستان اظهار کرد: در حوزه صنعت حدود ۱۲ کد مصرف داریم و برخی صنایع از جمله صنایع غذایی و دارویی که با امنیت غذایی و دارویی مردم ارتباط مستقیم دارند، تحت هیچ شرایطی حتی در شرایط سخت نیز با قطع گاز مواجه نخواهند شد.

وی با اشاره به وضعیت صنایع عمده از جمله فولاد و پتروشیمی‌ها گفت: تا این لحظه هیچ محدودیتی برای تأمین گاز صنایع فولادی و پتروشیمی اعمال نکرده‌ایم؛ این در حالی است که پیش‌تر نیز اشاره کردم میزان گاز کشور حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: اگر در برخی از واحدهای فولادی و پتروشیمی میزان مصرف گاز کاهش یافته، بخشی از آن به دلیل آسیب‌هایی است که این صنایع در جریان جنگ متحمل شده‌اند و این کاهش مصرف لزوماً ناشی از اعمال محدودیت گازی نبوده است.