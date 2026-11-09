امروز حادثه نشت گاز و حریق یک منزل مسکونی جان بانوی ۷۰ ساله را گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان-آتش‌نشانی قم اعلام کرد:در پی اعلام وقوع حریق منزل به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی قم در روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ، بلافاصله دو واحد عملیاتی به همراه ۷ نفر از آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن آتش سوزی مهار شد .

متأسفانه در این حادثه، یک بانوی ۷۰ ساله بر اثر استنشاق دود جان خود را از دست داد.

وابط عمومی آتش‌نشانی قم با توجه به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرما، از شهروندان درخواست کرد که پیش از استفاده از بخاری، از سالم بودن بدنه، اتصالات و شیر گاز اطمینان حاصل کنند.شلنگ گاز بخاری باید کاملاً سالم، استاندارد و فاقد هرگونه ترک‌خوردگی، پوسیدگی یا نشتی باشد.

در ادامه این گزارش آمده‌است: شلنگ گاز باید تا حد امکان کوتاه و متناسب با فاصله شیر گاز تا بخاری باشد و از عبور آن از پشت بخاری و مجاورت با سطوح داغ خودداری شود.

از بست فلزی استاندارد برای محکم کردن ۲ سر شلنگ استفاده شود.مسیر دودکش را بررسی کرده و از مکش مناسب و خروج کامل دود حاصل از احتراق اطمینان حاصل گردد ،همچنین نصب هشداردهنده گاز مونوکسیدکربن جدی گرفته شود.