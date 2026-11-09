باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، با افت دمای شبانه، از امشب تا صبح چهارشنبه ۲۰ آبان ماه (برای ساعات شب تا صبح) در ارتفاعات و دامنه‌های استان وقوع یخبندان پیش بینی می‌شود.

‌مهمترین پیامد‌های این مخاطره عبارتند از:

لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و مناطق برفگیر، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، تنش دمایی و احتمال خسارت به باغات و مزارع، احتمال آسیب به تأسیسات گاز و شبکه‌های آبرسانی.

توصیه‌های هواشناسی برای شرایط یخبندان:

از شهروندان، کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران بخش‌های مختلف درخواست می‌شود ضمن توجه به هشدار‌های هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.

تردد جاده‌ای و حمل و نقل؛ احتیاط در تردد محور‌های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر، مجهز بودن خودرو‌ها به تجهیزات زمستانی و استفاده از ضدیخ./ کشاورزی و باغداری؛ اتخاذ تمهیدات حفاظتی برای جلوگیری از خسارت سرما و یخبندان در باغ‌های مرکبات و کیوی و سایر محصولات کشاورزی./ دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها؛ تأمین شرایط دمایی مناسب و آمادگی برای مقابله با افت دما و سرمازدگی.

تأسیسات و مدیریت انرژی؛ محافظت از لوله‌های آب و تأسیسات گاز با پوشش مناسب و مدیریت مصرف انرژی به ویژه گاز./ کوهنوردی و فعالیت‌های ارتفاعات؛ پرهیز از فعالیت‌های پرخطر کوهنوردی و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی./ دستگاه‌های اجرایی و امدادی؛ آمادگی نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با مخاطرات احتمالی.