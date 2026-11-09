معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: اصلاح ساعت رسمی در نیمه نخست سال می‌تواند دست‌کم هزار مگاوات از اوج بار شبانه برق بکاهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با تشریح آخرین وضعیت ناترازی و تغییرات الگوی مصرف برق کشور اظهار داشت: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، می‌توانیم بر چالش تأمین برق در اوج بار ظهر غلبه کنیم؛ اما با غروب خورشید و خروج این نیروگاه‌ها از مدار تولید، چالش تأمین برق اوج بار شبانه همچنان باقی می‌ماند؛ ازاین‌رو، اصلاح ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، یکی از راهکار‌های مؤثر برای کاهش اوج بار شبانه و مدیریت این چالش است.

وی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور که هم‌اکنون حدود ۶ هزار مگاوات است، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا اوج مصرف سال آینده به حدود ۱۲ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.

تداوم چالش اوج بار شبانه با وجود توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت مدیریت اوج بار شبانه در سال آینده گفت: اصلاح ساعت رسمی کشور یکی از راهکار‌های اثربخش و آزموده‌شده مدیریت مصرف است و بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی در نیمه نخست سال می‌تواند دست‌کم هزار مگاوات از اوج بار شبانه بکاهد.

رجبی مشهدی در تشریح سازوکار اثرگذاری این راهکار بر پایداری شبکه توضیح داد: با جلو کشیدن ساعت رسمی، فعالیت ادارات و کسب‌وکار‌ها زودتر به پایان می‌رسد و ساعت تعطیلی بخش تجاری نیز تعدیل می‌شود؛ در نتیجه، با کاهش فعالیت‌ها در ساعات پایانی روز، مصرف برق در ساعات شب کاهش می‌یابد و این موضوع به راهبری شبکه برق و مدیریت بهینه بار کمک می‌کند.

درخواست از مجلس برای بازنگری در اختیار تغییر ساعت رسمی

معاون وزیر نیرو در پایان با یادآوری اینکه اختیار تغییر ساعت رسمی کشور در گذشته از دولت گرفته شده است، تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که یا اختیار اصلاح ساعت رسمی به دولت بازگردد یا مجلس شورای اسلامی با تصویب مجدد این موضوع، امکان اجرای آن را فراهم کند تا دولت بتواند متناسب با شرایط ناترازی و نیاز‌های شبکه برق کشور، در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزارت نیرو ، تغییر ساعت رسمی
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