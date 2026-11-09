باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد مقام‌های فرانسوی مدعی هستند هکر‌های نزدیک به ایران در حمله‌ای سایبری در ۱۱ اکتبر، سامانه‌های سرمایشی صد‌ها فروشگاه در این کشور را هدف قرار داده باشند؛ حمله‌ای که به فساد مواد غذایی، آتش‌سوزی در برخی مراکز و خسارات مالی گسترده منجر شده است. با این حال، این ادعا‌ها هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده و شواهدی که مبنای ارزیابی مقام‌های فرانسوی بوده، منتشر نشده است.

دو منبع آگاه به رویترز گفته‌اند مقام‌های فرانسه احتمال می‌دهند عاملان این حملات با ایران ارتباط داشته باشند. رویترز تأکید کرده است که نتوانسته این ارزیابی را مستقلاً تأیید کند یا مبنای اطلاعاتی آن را مشخص سازد. ایران نیز به‌طور معمول اتهام دست داشتن در عملیات مخرب سایبری را رد می‌کند.

بر اساس این گزارش، حمله ۱۱ اکتبر تنظیمات دمای یخچال‌ها و فریزر‌های تجاری در صد‌ها مرکز را مختل کرد. کارشناسان امنیت سایبری پیش‌تر گفته بودند قدیمی بودن برخی تجهیزات و به‌روزرسانی نشدن میان‌افزار آنها، احتمال نفوذ را افزایش داده است. در پی این اختلال، بخشی از مواد غذایی فاسد شد و در برخی مراکز نیز افزایش دمای تجهیزات به آتش‌سوزی انجامید. یکی از صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه خسارات احتمالی این حمله را ده‌ها میلیون یورو برآورد کرده است.

رویترز همچنین از وقوع موج دیگری از حملات سایبری در ماه جاری خبر داده که بیش از ۱۰۰ مرکز در اروپا را هدف قرار داده و حتی تجهیزات سرمایشی مورد استفاده در بانک‌های خون فرانسه را تحت تأثیر قرار داده است. کارکنان برخی مراکز برای حفظ ذخایر خون، ناچار به انتقال آنها به تجهیزات جایگزین شدند.

این گزارش در ادامه به اختلال مشابهی در ماه اوت در یخچال‌های دست‌کم شش فروشگاه تدارکاتی وابسته به پایگاه‌های نظامی آمریکا اشاره می‌کند. پنتاگون این موارد را به‌عنوان حمله سایبری احتمالی بررسی کرده و گفته است تحقیقات همچنان ادامه دارد. یک منبع آگاه نیز مدعی شده ایران یکی از مظنونان این پرونده است، اما شواهد و جزئیات این ارزیابی منتشر نشده است.

رویترز تصریح کرده که نتوانسته ارتباط میان اختلال در تجهیزات پایگاه‌های نظامی آمریکا، حملات فرانسه و موج جدید حملات در اروپا را تأیید کند. پنتاگون نیز ضمن تأیید آگاهی از گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع یک حادثه سایبری، از ارائه جزئیات بیشتر به دلیل ملاحظات امنیتی خودداری کرده است.

در مجموع، گزارش رویترز بر پایه ارزیابی منابع ناشناس و گمانه‌زنی مقام‌های فرانسوی و آمریکایی تنظیم شده و تاکنون مدرک مستقلی برای اثبات نقش ایران در این حملات ارائه نشده است. از این رو، انتساب این حوادث به تهران همچنان در حد ادعا و ظن مقام‌های غربی باقی مانده است.

منبع: رویترز