فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد از خروج یک محموله سکه تاریخی و عتیقه شامل پنج هزار و ۱۳۰ قطعه جاسازی شده در یک کامیون، از مرز دوغارون جلوگیری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار «مجید شجاع فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: در جهت پیشگیری از قاچاق انواع کالا، مرزبانان غیور مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون تایباد حین بازرسی ناوگان ترانزیت خروجی از کشور، به یک دستگاه خودروی افغانستانی مشکوک می‌شوند.

وی بیان کرد: پس از بازرسی از این خودرو، مرزبانان موفق شدند سکه‌های تاریخی و عتیقه را که در داخل کابین خودرو جاسازی شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی ادامه داد: مرزبانان ضمن توقیف خودرو و دستگیری متهم، اقلام مکشوفه را جهت بررسی نوع سکه‌ها و ارزش ریالی آنها تحویل کارشناسان دادند.

خراسان رضوی در مجموع ۸۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور‌های ترکمنستان (۵۳۵ کیلومتر) و افغانستان (۳۰۰ کیلومتر) دارد که ۲۹۷ کیلومتر از این مرز در حوزه هنگ مرزی تایباد است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی