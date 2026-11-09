فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد از خروج یک محموله سکه تاریخی و عتیقه شامل پنج هزار و ۱۳۰ قطعه جاسازی شده در یک کامیون، از مرز دوغارون جلوگیری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار «مجید شجاع فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: در جهت پیشگیری از قاچاق انواع کالا، مرزبانان غیور مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون تایباد حین بازرسی ناوگان ترانزیت خروجی از کشور، به یک دستگاه خودروی افغانستانی مشکوک می‌شوند.

وی بیان کرد: پس از بازرسی از این خودرو، مرزبانان موفق شدند سکه‌های تاریخی و عتیقه را که در داخل کابین خودرو جاسازی شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی ادامه داد: مرزبانان ضمن توقیف خودرو و دستگیری متهم، اقلام مکشوفه را جهت بررسی نوع سکه‌ها و ارزش ریالی آنها تحویل کارشناسان دادند.

خراسان رضوی در مجموع ۸۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور‌های ترکمنستان (۵۳۵ کیلومتر) و افغانستان (۳۰۰ کیلومتر) دارد که ۲۹۷ کیلومتر از این مرز در حوزه هنگ مرزی تایباد است.

منبع:   پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی

برچسب ها: قاچاق ، مرزبانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
به اشد مجازات باید محاکمه بشوند تا درسی برای آیندگان شود تا جرات به خیانت و تجاوز به عنف تکرار نشود این خونهای کثیف باید ریخته شود تا درس انسانیت به دیگرانی که راه کج میخواهند بروند شود
۰
۳
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
دستشون هم درد نکنه
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
ضمن به شهادت رساندن این عزیزان !!!
خوراک رسانه‌های بیگانه و دشمن شد.
حدأقل 2 بار باید اعدام بشن.
خوک های کثیف نجس
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
باریکلا سرعت
۲
۷
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