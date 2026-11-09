دادسرای مرکز خراسان رضوی اعلام کرد: تحقیقات پرونده قتل ۲ شهید بسیجی در مشهد و یک شهروند در بیرجند تکمیل و کیفرخواست برای متهمان صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر طبق گزارش روز دوشنبه دادسرای مرکز خراسان رضوی، در پی وقوع قتل مسلحانه ۲ نفر از عوامل یگان امنیت گردان «نواب» پایگاه شهید برونسی، شهیدان «سید سجاد علوی و مهدی هنرمند» در شامگاه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در بلوار شهید فکوری مشهد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بلافاصله در محل وقوع جنایت حاضر و دستورات قضایی لازم را برای بررسی صحنه جرم، جمع‌آوری ادله و شناسایی عاملان صادر کرد.

بنا بر این گزارش، در پی تحقیقات گسترده قضایی و اقدامات فنی و اطلاعاتی با همکاری پلیس آگاهی و مراجع اطلاعاتی، ۲ متهم اصلی پرونده هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در تهران شناسایی و دستگیر شدند.

در ادامه این گزارش آمده است: در جریان تحقیقات مقدماتی، متهمان علاوه بر اقرار به ارتکاب قتل ۲ شهید بسیجی، به ارتکاب قتل مرحومه «فاطمه مرتضایی» در روستای گازار از توابع شهرستان بیرجند با انگیزه سرقت طلا‌ها و اموال وی نیز اقرار کردند.

همچنین بررسی مستندات فنی، اطلاعاتی، اظهارات شهود و اقرار متهمان نشان داد که جنایت مشهد با انگیزه شخصی و در راستای اجرای نقشه وصول مطالبات ادعایی یکی از متهمان صورت گرفته و بر اساس نتایج تحقیقات، شواهدی دال بر تروریستی یا امنیتی بودن این اقدام و ارتباط آن با گروه‌ها یا دولت‌های متخاصم به دست نیامده است.

طبق این گزارش سرانجام پس از انجام تحقیقات جامع و بررسی مستندات و گزارش‌های واصله، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ قرار جلب به دادرسی صادر و پس از تأیید مقام اظهارنظر، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد.

دادسرای مرکز استان خراسان رضوی اعلام کرد که این پرونده با پیگیری مستمر دستگاه قضایی و همکاری مؤثر مجموعه‌های انتظامی و اطلاعاتی، پس از شناسایی ابعاد مختلف دو جنایت و تعیین نقش متهمان، وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است.

شایان ذکر است: این ۲ جوان بسیجی در جریان تیراندازی حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه شب ۱۸ تیرماه در منطقه سرافرازان مشهد به شهادت رسیدند.

برچسب ها: صدور کیفرخواست ، قاتلان
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