 رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از ثبت بیش از ۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ماه گذشته خبر داد و گفت: با تولید و کشتار روزانه فراتر از نیاز استان نه تنها کمبودی وجود ندارد بلکه مازاد مرغ تولیدی به استان‌های همجوار صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری با اعلام این خبر اظهار کرد: میزان نیاز روزانه استان به گوشت مرغ بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ تن است در حالی که روند کشتار در روزهای اخیر به ۳۶۱ تن نیز رسیده که این امر حاکی از پایداری کامل بازار و مازاد تولید در این بخش است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۷۶۰ واحد مرغداری فعال در آذربایجان‌غربی افزود: حجم بالای جوجه‌ریزی‌های انجام‌شده در کنار ذخایر مناسب مرغ منجمد بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام استمرار زنجیره تامین گوشت سفید را در ماه‌های آتی تضمین می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین به دغدغه‌های اقتصادی مرغداران و فاصله قیمت تمام‌شده تولید یعنی ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال با نرخ فروش مرغ زنده معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بسته‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور افزایش بهره‌وری، بهبود سودآوری واحدهای پرورشی و استمرار پویایی تولید به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

برچسب ها: تولید گوشت مرغ ، جوجه ریزی
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