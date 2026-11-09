باشگاه خبرنگاران جوان- سردار فرزاد تاجره فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت:در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با سواستفاده از اعتماد خریداران، تصاویر رسید‌های بانکی جعلی را برای آنان ارسال کرده و پس از دریافت کالا، از پاسخ‌گویی به آنان خودداری می‌کرده است.

سردار تاجره با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم در عملیات پلیسی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این فرد از ۲۰ شهروند در مجموع ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی استان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: کاربران هنگام خرید در سایت‌های اینترنتی، صرفاً به تصویر رسید ارسالی از سوی خریدار یا فروشنده اعتماد نکنند و حتماً وضعیت تراکنش را از طریق درگاه بانکی یا حساب خود بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سوخت قاچاق در اراک

فرمانده انتظامی استان مرکزی از توقیف دو دستگاه کامیون و کشف بیش از ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در عملیات مشترک با استان‌های یزد و هرمزگان خبر داد.

سردار فرزاد تاجره در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی دو عملیات مشترک با استان‌های یزد و هرمزگان، دو دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق را در محور‌های مواصلاتی استان شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از خودرو‌های توقیفی، مقدار ۴۵ هزار و ۲۵۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق شامل نفت گاز و نفت کوره که فاقد هرگونه مجوز حمل بود، کشف شد و در این رابطه سه متهم دستگیر شدند.

سردار تاجره گفت: ارزش سوخت کشف‌شده بر اساس ارزیابی انجام‌شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و در این خصوص سه متهم با تکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس