رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ارتقای کیفیت را ضرورتی راهبردی برای پایداری تولید، افزایش بهره‌وری، صیانت از ایمنی و سلامت جامعه و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری رئیس سازمان استاندارد در خصوص «پروژه ملی کیفیت» گفت:کیفیت، صرفا یک شاخص اقتصادی یا الزام فنی نیست؛ بلکه زیربنای اعتماد عمومی، تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران با چنین نگرشی و در چارچوب رویکرد تحولی دولت چهاردهم، ارتقای کیفیت را ضرورتی راهبردی برای پایداری تولید، افزایش بهره‌وری، صیانت از ایمنی و سلامت جامعه و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌داند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با گرامیداشت این مناسبت، روز ملی کیفیت را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت همت صنعتگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، فناوران و فعالان عرصه خدمت عنوان کرد و افزود: تلاشگرانی که با پایبندی به الزامات استاندارد و ارتقای مستمر کیفیت گام برمی‌دارند، پیشرانان خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات، تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و تحقق اقتصادی مولد، رقابت‌پذیر و کیفیت‌محور هستند.

انصاری با اشاره به پیوند ناگسستنی کیفیت با ابزارهای دانش‌بنیان تصریح کرد: امروز ارتقای کیفیت بیش از هر زمان دیگری به دانش، نوآوری، فناوری‌های نوین، مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی وابسته است. سازمان ملی استاندارد ایران نیز با رویکردی تسهیل‌گر، هوشمند و مبتنی بر ارزیابی ریسک، خود را متعهد به حمایت از تولید استاندارد و باکیفیت، توسعه زیرساخت‌های ارزیابی انطباق و نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌داند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان پیام خود، فرارسیدن ۱۸ آبان‌ماه را به تمامی تلاشگران عرصه تولید و خدمت، کارآفرینان، متخصصان و خانواده بزرگ استاندارد در سراسر کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با همدلی، کارآمدی و ارتقای استانداردها، جایگاه کالای ایرانی در عرصه‌های ملی و جهانی روزبه‌روز ارتقا یابد.

برچسب ها: استاندارد ، کیفیت
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