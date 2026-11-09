فرماندار تالش از تداوم بارش برف در مناطق کوهستانی و باران در مناطق جلگه‌ای این شهرستان خبر داد و گفت: ارتفاع برف در منطقه اسبه‌وونی به ۱۰ سانتی‌متر رسیده و نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان-رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش گفت: بارش برف در مناطق مرتفع و کوهستانی و بارش باران در مناطق جلگه‌ای و شهری تالش همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به تداوم بارش‌ها در محور‌های کوهستانی، از رانندگان و مسافران خواست از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با رعایت احتیاط و همراه داشتن تجهیزات ایمنی در جاده‌ها تردد داشته باشند.

فرماندار تالش همچنین با اشاره به شدت بارندگی در مناطق جلگه‌ای شهرستان، بر ضرورت خودداری شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد و خواستار توجه به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی شد.

جمشیدی سه‌ساری با بیان اینکه تیم‌های امدادی و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش قرار دارند، افزود: نیرو‌های عملیاتی برای رسیدگی به حوادث احتمالی و ارائه خدمات به شهروندان آمادگی دارند.

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از سفر‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی، در حفظ ایمنی خود و دیگران همکاری کنند.

برچسب ها: بارش برف ، تالش
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