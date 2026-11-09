باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر محورهای شمالی کشور با وجود بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، از تردد روان برخوردار هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی افزود: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه با بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند. همچنین در آزادراه قزوین ـ رشت نیز بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور بیان کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد و در مسیر بالعکس، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده استاندارد تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز در محدوده حدفاصل فیروزبهـرام تا رضی‌آباد ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی گفت: بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی گزارش شده است.

وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز اظهار کرد: محورهای هشترود ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و چالدران ـ دشتستان موکویی (گردنه عسل‌کشان) مسدود هستند.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش برف و باران در محورهای کوهستانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.