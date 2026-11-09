سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از تصویب و ابلاغ نرخ های جدید کرایه تاکسی در شهر قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمد عباسی،سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم، از ابلاغ تعرفه‌های جدید تاکسی‌های سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: نرخ‌ کرایه تاکسی درون شهری پس از تصویب شورای اسلامی شهر قم و اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، اجرایی گردیده است.

وی با اشاره به لزوم رعایت کامل نرخ‌نامه جدید افزود: بازرسان سازمان تاکسیرانی بیشترین سطح نظارت را بر اجرای این مصوبه خواهند داشت و رانندگان تاکسی ملزم‌ هستند نرخ‌نامه را در معرض دید مسافران قرار دهند.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در خاتمه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: کرایه تاکسی ، شهرداری قم
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