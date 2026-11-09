معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران اعلام کرد: فعالیت مدارس و ادارات استان فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان طبق روال عادی برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: فعالیت مدارس و ادارات استان فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان طبق روال عادی برقرار است و مدارس در همه مقاطع به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

او با اشاره به غیرحضوری شدن فعالیت مدارس استان در روز دوشنبه ۱۸ آبان، افزود: با عادی شدن شرایط جوی و خروج سامانه پربارش از مازندران، ستاد مدیریت بحران تصمیمی برای غیرحضوری شدن مدارس در روز سه‌شنبه اتخاذ نکرده است.

قاسمی طوسی گفت: هرگونه تصمیم درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات استان در روز‌های آینده، از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از شهروندان خواست به اخبار غیررسمی درباره تعطیلی مدارس و ادارات توجه نکنند و از بازنشر شایعات در این زمینه بپرهیزند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مدارس مازندران ، ادارات مازندران
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