رایزنی قریب‌الوقوع ترامپ با نخست‌وزیر قطر در شرایطی انجام می‌شود که میانجی‌گری دوحه برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است روز دوشنبه با نخست‌وزیر قطر درباره تحولات جنگ ایران دیدار کند؛ رایزنی‌ای که پس از سفر اخیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی به تهران و در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها انجام می‌شود.

به گزارش رویترز، قطر همچنان در حال انتقال پیام‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن است؛ با این حال، مقام‌های آمریکایی و برخی کشور‌های منطقه درباره دستیابی به توافقی فوری ابراز تردید کرده‌اند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شروط ایران برای آتش‌بس را «غیرواقع‌بینانه» توصیف کرده است؛ موضعی که نشان‌دهنده تداوم اختلاف واشنگتن با پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ است.

طرح ایران بر توقف تجاوزات نظامی، لغو محاصره بنادر کشور از سوی آمریکا و رفع بخشی از تحریم‌ها تأکید دارد. بر اساس این پیشنهاد، تهران نیز در مقابل، محدودیت‌های اعمال‌شده بر تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد و گفت‌و‌گو درباره پرونده هسته‌ای و سایر تحریم‌ها به مراحل بعدی موکول می‌شود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این پیشنهاد را منطقی‌ترین و معقول‌ترین راهکار برای پایان دادن به جنگ دانسته است.

در حالی که ایران بر ضرورت توقف اقدامات نظامی و رفع فشار‌های اقتصادی پیش از ورود به مذاکرات هسته‌ای تأکید دارد، مقام‌های آمریکایی همچنان خواهان قرار گرفتن موضوع هسته‌ای در اولویت گفت‌و‌گو‌ها هستند.

هم‌زمان، گزارش‌ها از ادامه تحرکات نظامی حکایت دارد. رسانه‌های ایران از حمله آمریکا به جزیره قشم خبر داده‌اند؛ حمله‌ای که به گفته مقام‌های محلی، به زیرساخت‌ها و خدمات حیاتی جزیره آسیبی وارد نکرده است. یک منبع ایرانی نیز اعلام کرده است که حملات، سامانه‌های راداری و برخی تأسیسات نظامی را هدف قرار داده‌اند.

در همین حال، تداوم ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز و افزایش حملات به نفتکش‌ها، پیامد‌های اقتصادی و امنیتی جنگ را تشدید کرده است. ترکیه نیز با مخالفت با گسترش درگیری‌ها، بر ضرورت حل بحران از مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی تأکید کرده است.

با وجود فشار‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ، موضع تهران بر پایان دادن به درگیری‌ها از طریق اقدام متقابل، رفع محاصره و تحریم‌ها و رعایت مطالبات ایران استوار است؛ نه پذیرش پیش‌شرط‌های یک‌جانبه واشنگتن.

منبع: رویترز

برچسب ها: آمریکا و قطر ، دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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