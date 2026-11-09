باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهره‌برداری از ۳۵۹ واحد خوابگاه دانشجویی متأهلی با حضور سید پرویز فتاح؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

فتاح در این جلسه با اشاره به تفاهم‌نامه موجود میان این ستاد و وزارت علوم گفت: کمتر از ۲ سال از امضای تفاهم‌نامه مشترک گذشته است و با وجود تحمیل دو جنگ بر کشور، طرفین تعهدات خود را پیش برده و امروز افتتاح ۳۵۹ واحد خوابگاه دانشجویی متأهلی را اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به مشارکت ۳۰۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه‌های خوابگاه دانشجویی متأهلی تکمیل شده و در حال احداث مورد تفاهم با وزارت علوم افزود: این خوابگاه‌ها در ۳۳ نقطه کشور احداث و یا در حال تکمیل است و تلاش داریم ۲۱۰ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی دیگر را تا دهه فجر به اتمام برسانیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراکز دانشگاهی گفت: با اعلام وزیر محترم علوم در پی آسیب‌های وارده به دانشگاه شهید بهشتی، از بازسازی خوابگاه ۲۰۰ واحدی این دانشگاه نیز حمایت کرده و این واحد‌ها در دست بازسازی قرار دارند و همچنین مسجد دانشگاه صنعتی شریف نیز با همت ستاد اجرایی فرمان امام بازسازی و دایر شد.

سید پرویز فتاح ادامه داد: در تفاهم دیگری با وزارت علوم از طرح‌های اشتغال دانش‌بنیان حمایت کردیم که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ابتدای آبان سال جاری ۱۱۸۹ طرح اشتغال دانش‌بنیان و دانش محور تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: دانشگاه از حوزه‌های مورد توجه ما در ستاد اجرایی فرمان امام است؛ به همین دلیل، ۱۶ خوابگاه دانشجویی دخترانه را با ظرفیت ۲ هزار نفر پیش از امضا و اجرای این تفاهم‌نامه به سرانجام رسانده و تحویل داده‌ایم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به ضرورت توجه به مباحث فرهنگی در دانشگاه‌ها گفت: اعزام دانشجویان به عمره مفرده و عتبات عالیات و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از حرکت‌های خوب و تأثیرگذار بر جوانان است که در این زمینه نیز با همکاری نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اقدامات و حمایت‌های خوبی از سوی ستاد انجام شده است.

حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست گفت: با همت و اراده ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، تفاهم‌نامه‌ای روی کاغذ نمی‌ماند و تعهدات کاملا عملیاتی می‌شود.

سیمایی صراف ادامه داد: تفاهم‌نامه ما با ستاد اجرایی فرمان امام در آذر ۱۴۰۳ با تاکید بر ساخت ۸۸۹ خوابگاه متاهلی منعقد شد که تا این لحظه ۳۵۹ واحد به بهره‌برداری رسیده است و باقی‌مانده آن نیز بزودی تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به نرخ کاهشی رشد جمعیت در کشور افزود: وضعیت جمعیتی نگران کننده و مخاطره‌آمیز است بنابراین باید از همه ابزارهای مشوق برای حمایت از خانواده استفاده کنیم. ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی یکی از ابزارهای مشوق است. پیش از این حدود ۹۸۰ خوابگاه متاهلی در کشور وجود داشت اما در همین دو سال ۱۲۰۰ خوابگاه اضافه شده و ۱۶۰۰ واحد دیگر نیز در دست ساخت داریم.

وزیر علوم در پایان تاکید کرد: قصد داریم در دهه مبارک فجر نیز تفاهم‌نامه جدیدی برای اجرای مرحله جدید اقدامات مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام امضا کنیم.

منبع: مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام