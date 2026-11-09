مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از تشدید بارش در نواحی شمال غرب کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به شدت بارش‌ها در برخی مناطق کشور اظهار کرد: بیشترین میزان بارندگی در استان‌های واقع در جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، نسبت به احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر شهری، زیرگذرها و تونل‌ها هشدار داد.

مدیرکل پیش سازمان هواشناسی کشور از هموطنان خواست از فعالیت‌های کوهنوردی، جابه‌جایی عشایر و طبیعت‌گردی در مناطق تحت تأثیر بارش‌ها خودداری کنند و از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند.

ضیائیان گفت: امشب بارندگی‌ها همچنان در استان‌های ساحلی دریای خزر و مناطقی از شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور، ارتفاعات مرکزی و جنوبی زاگرس ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فردا  در مناطقی از شمال شرق، مرکز، شمال غرب و غرب کشور و همچنین استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات بارش‌ها از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

به گفته مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از امشب تا روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین نیمه شمالی خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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