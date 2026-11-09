در ایام فاطمیه، نمایشگاه «پاتوق فاطمی» در قم با پیوند فناوری روز و معارف دینی، میزبان کودکان و نوجوانان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -همزمان با ایام فاطمیه نمایشگاه «پاتوق فاطمی» ویژه کودکان و نوجوانان، از ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در بلوار شهدای ۱۵ خرداد، میدان شهید محلاتی قم برگزار می‌شود.

 این نمایشگاه شامل غرفه‌های متنوعی همچون هوش مصنوعی، عینک سه‌بعدی و واقعیت مجازی، نقاشی، کاردستی، صنایع دستی، کار با شن، غرفه مبارزه با استکبارستیزی و حلقه معرفت است.

غرفه حلقه معرفت از بخش‌های شاخص این نمایشگاه است که در آن، به سؤالات کودکان و نوجوانان درباره مفاهیم دینی، اعتقادی و معارف فاطمی پاسخ داده می‌شود و آنان می‌توانند در فضایی صمیمی و آموزنده، پاسخ پرسش‌های خود را دریافت کنند.

برگزاری این نمایشگاه در ایام فاطمیه، فرصتی برای آشنایی نسل جوان با سیره حضرت زهرا(س) و مفاهیم دینی در قالب برنامه‌های جذاب و فناورانه فراهم می‌کند.

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برچسب ها: ایام فاطمیه ، نمایشگاه مناسبتی
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