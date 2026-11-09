خط لوله راهبردی نفت عربستان در منطقه مدینه هدف حمله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه به نقل از منبعی در وزارت انرژی این کشور گزارش داد که خط لوله عظیم نفتی «شرق به غرب» عربستان در منطقه مدینه هدف حمله قرار گرفته است.

این منبع اعلام کرد که حمله موجب وقوع آتش‌سوزی محدودی شد که آتش آن مهار شده است. به گفته وی، این حادثه هیچ کشته یا مجروحی نداشته و فعالیت خط لوله نیز تحت تأثیر قرار نگرفته است.

خط لوله شرق به غرب عربستان به طول یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر (۷۴۵ مایل)، از میان مناطق بیابانی شبه‌جزیره عربستان عبور می‌کند. این خط لوله در ماه سپتامبر نیز پس از حملات پهپادی که عربستان شبه‌نظامیان عراقی را مسئول آن معرفی کرد، برای چند روز از مدار فعالیت خارج شده بود.

از زمان اختلال در جریان انتقال نفت از تنگه هرمز در پی تحولات و درگیری‌های منطقه‌ای، ریاض حدود چهار میلیون بشکه نفت خام در روز را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع منتقل کرده است.

منبع: رویترز