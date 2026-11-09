خط لوله راهبردی نفت عربستان در منطقه مدینه هدف حمله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه به نقل از منبعی در وزارت انرژی این کشور گزارش داد که خط لوله عظیم نفتی «شرق به غرب» عربستان در منطقه مدینه هدف حمله قرار گرفته است.

این منبع اعلام کرد که حمله موجب وقوع آتش‌سوزی محدودی شد که آتش آن مهار شده است. به گفته وی، این حادثه هیچ کشته یا مجروحی نداشته و فعالیت خط لوله نیز تحت تأثیر قرار نگرفته است.

خط لوله شرق به غرب عربستان به طول یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر (۷۴۵ مایل)، از میان مناطق بیابانی شبه‌جزیره عربستان عبور می‌کند. این خط لوله در ماه سپتامبر نیز پس از حملات پهپادی که عربستان شبه‌نظامیان عراقی را مسئول آن معرفی کرد، برای چند روز از مدار فعالیت خارج شده بود.

از زمان اختلال در جریان انتقال نفت از تنگه هرمز در پی تحولات و درگیری‌های منطقه‌ای، ریاض حدود چهار میلیون بشکه نفت خام در روز را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع منتقل کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: خط لوله ، حمله به عربستان
خبرهای مرتبط
جنگ و رکود سرمایه‌گذاری، استارتاپ‌های سعودی را بدهکار کرد
فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفت
گزارش‌ها از آسیب دیدن برج آرامکو در حمله یمن به ریاض
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
شکاف در راس ساختار نظامی رژیم اسرائیل بر سر حمله به ایران
خشم جمهوری‌خواهان از جنگ با ایران و افزایش احتمال برکناری هگست
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
کاهش قیمت جهانی انرژی ادامه یافت؛ نفت برنت بیش از ۳ درصد ارزان شد
اتهام‌زنی فرانسوی‌ها به ایران درباره حملات سایبری به فروشگاه‌ها
رئیس اطلاعات ترکیه: در مذاکرات ایران و آمریکا پیشرفت حاصل شده است
حملات هوایی عربستان به فرودگاه الحدیده و مناطق مسکونی یمن
آخرین اخبار
بازداشت دو نفر در دو حادثه جداگانه نزدیک کاخ سفید
حمله به خط لوله نفتی شرق-غرب عربستان در منطقه مدینه
دیپلماسی قطر در سایه اختلاف تهران و واشنگتن؛ آمریکا در برابر شروط ایران برای پایان جنگ
اتهام‌زنی فرانسوی‌ها به ایران درباره حملات سایبری به فروشگاه‌ها
کاهش قیمت جهانی انرژی ادامه یافت؛ نفت برنت بیش از ۳ درصد ارزان شد
مصر خواستار راه‌حل دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران شد
بروکسل خواستار دسترسی سریع، امن و بدون مانع کمک‌های امدادی به غزه شد
حملات هوایی عربستان به فرودگاه الحدیده و مناطق مسکونی یمن
رئیس اطلاعات ترکیه: در مذاکرات ایران و آمریکا پیشرفت حاصل شده است
اتحادیه‌های کارگری فرانسه خواستار برگزاری اعتصاب گسترده در ۱۷ نوامبر شدند
اتحادیه اروپا احتمالاً دو نماینده ارشد را به مذاکرات ابوظبی اعزام می‌کند
انفجار مهیب در یک کارخانه آهن و فولاد در ترکیه+ فیلم
جنگ و رکود سرمایه‌گذاری، استارتاپ‌های سعودی را بدهکار کرد
اردوغان: نگرانی‌های آنکارا درباره تنش‌ها در منطقه را با ترامپ در میان گذاشتم
هشدار درباره پیامد‌های طولانی سوءتغذیه در کودکان غزه
آتش‌سوزی مرگبار در یک ساختمان ۴۰ طبقه در چین با ۱۴ کشته
شکاف در راس ساختار نظامی رژیم اسرائیل بر سر حمله به ایران
مسکو: کی‌یف و حامیان اروپایی آن برای ادامه جنگ آماده می‌شوند
خشم جمهوری‌خواهان از جنگ با ایران و افزایش احتمال برکناری هگست
کشف اجساد ۱۲ مهاجر در آب‌های اطراف جزیره کرت یونان
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
چین از احتمال دیدار سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین خبر داد
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
پاکستان مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در کمک‌رسانی به غزه را محکوم کرد
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
ترامپ: اوکراین پس از جنگ شکل متفاوتی خواهد داشت
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
چین تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی را تمدید کرد
سیلاب در غزه ۳۵۰ هزار آواره فلسطینی را بی‌سرپناه کرد
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ