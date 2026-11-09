باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سرمای هوا مانع وحدت و حضور مردم نشد + فیلم

مردم با حضور در تجمعات شبانه، بار دیگر بر ایستادگی و حمایت از آرمان‌های وطن تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردم با وجود هوای نسبتا سرد، به خیابان‌ها آمدند و برای حمایت از آرمان‌های خود راهپیمایی کردند. 
 
جان‌فدایان گفتند: ایستادگی در راه وطن، زمان و مکان و گرما و سرما نمی‌شناسد.
 
مطالب مرتبط
سرمای هوا مانع وحدت و حضور مردم نشد + فیلم
young journalists club

دویست و چهل‌وهشت شب استقامت + فیلم

سرمای هوا مانع وحدت و حضور مردم نشد + فیلم
young journalists club

حضور پرشور مردم در ۲۵۲ اجتماع شبانه علیرغم بارش باران + فیلم

سرمای هوا مانع وحدت و حضور مردم نشد + فیلم
young journalists club

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان + فیلم
۹۳۴

حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
دیروز توجیه‌گر تجاوز، امروز مخالف حمله نظامی! + فیلم
۷۹۷

دیروز توجیه‌گر تجاوز، امروز مخالف حمله نظامی! + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
گلعلی بابایی: مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» اثری ماندگار در ادبیات داستانی کشور است + فیلم
۶۹۳

گلعلی بابایی: مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» اثری ماندگار در ادبیات داستانی کشور است + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
اقداماتی که مادر بعد از خوردن جسم خارجی توسط کودک باید انجام دهد + فیلم
۶۸۵

اقداماتی که مادر بعد از خوردن جسم خارجی توسط کودک باید انجام دهد + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
افزایش نرخ خودرو با دو مؤلفه حقوق ورودی و قیمت‌گذاری + فیلم
۶۶۳

افزایش نرخ خودرو با دو مؤلفه حقوق ورودی و قیمت‌گذاری + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha