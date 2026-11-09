نماهنگ «مرگ نداره که ابر قهرمان» با صدای محسن عراقی به مناسبت هفته هوافضا منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه هرساله به نام هفته هوافضای سپه پاسداران انقلاب اسلامی شناخته می‌شود که امسال همزمان با ایام فاطمیه هم شده است. این هفته امسال با رشادت‌های این نیروی پیروزمند جمهوری اسلامی، حال و هوای متفاوتی دارد.

محسن عزافی مداح اهل بیت علیهم السلام به این مناسبت نماهنگ جدید خود با عنوان «مرگ نداره که ابر قهرمان» را منتشر کرد. شعر این اثر از سروده‌های کارگراه گوشه عراق است که متن آن به شرح زیر است:

صدای مارو از پای لانچرا می‌شنوید

موشکامون پرید

تا دیمونا رسید

فرصت کوتاه و پناهگاه کمه

پس فقط بدوئید

همونی که می‌گفتی آبگرمکنه

اومده خونتونو جهنم کنه

کلی موشک داریم اگه رو کنیم

آمریکا باید بساطشو جمع کنه

جمع جمعِ همه خوباست

سجیل و عماد و قدر و فتاحست

رستاخیزه که رجز می‌خونه

آمریکا خودش فدا دیموناست

طبق محاسبه‌های الهی

قدرت اول جهانه ایران

طهرانی، حاجی زاده، سید مجید

مرگ نداره که ابر قهرمان

فتح قله یعنی، همه چی ایرانی

موشک ایرانی، دانش ایرانی

قدر قَدَر قدرت، بارش ایرانی

استاد حل هر، چالش ایرانی

آسمونو دریاب / غنچه زار میناب

تاب تابِ خالی / مادران بی تاب

توی گهواره‌ی خاک / بچه‌ها خوابیدن

حضرت زهرا رو / قبل رفتن دیدن

پیش دوستاش ماکان / مشقاشو خوب مینوشت

زنگ بعدی کلاس / پیش آقا تو بهشت

هوا فضای فاطمیه داره، هوا عزای فاطمیه داره

قائد اُمت این شبا تو بهشت، روضه برای فاطمیه داره

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