باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرویس مخفی آمریکا روز دوشنبه از بازداشت دو نفر در نزدیکی کاخ سفید خبر داد؛ در دو حادثه جداگانه، یک نفر با خودروی خود وارد پیاده‌رو شد و فرد دیگری از موانع امنیتی پارک لافایت، مقابل مجموعه ریاست‌جمهوری آمریکا، عبور کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنگام وقوع این حوادث در کاخ سفید حضور داشت. در پی این اتفاقات، مجموعه کاخ سفید برای مدت کوتاهی به حالت قرنطینه امنیتی درآمد و مسیر‌های اطراف پارک نیز مسدود شد.

سخنگوی سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد یک خودرو اندکی پیش از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی با پیاده‌روی اطراف پارک لافایت برخورد کرد.

در این بیانیه آمده است: «راننده با مأموران انتظامی درگیر شد، اما به‌سرعت بازداشت شد. تقریباً در همان زمان، فرد دیگری از روی مانعی در نزدیکی گوشه شمال‌غربی پارک لافایت عبور کرد که او نیز به‌سرعت بازداشت شد.»

سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد هر دو حادثه تحت بررسی قرار دارند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این دو حادثه با یکدیگر ارتباط داشته‌اند یا خیر.

منبع: رویترز