باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز دوشنبه احتمال پیشبرد تلاش‌ها برای استیضاح خود را کم‌اهمیت جلوه داد و اعلام کرد آماده است از عملکردش در وزارت جنگ دفاع کند.

هگست در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا از حمایت کافی جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از تصویب مواد استیضاح برخوردار است، گفت: «ما نگران این موضوع نیستیم.»

اظهارات وزیر جنگ آمریکا در شرایطی مطرح می‌شود که توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در تلاش است زمینه برگزاری رأی‌گیری درباره طرح استیضاح هگست را در این مجلس فراهم کند.

منبع: رویترز