باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمدرضا صادقیان رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان تکاب گفت: در پی نزولات جوی اخیر و افزایش دبی چشمه تغذیه‌کننده چملی، حجم و سطح آب این اثر طبیعی ملی به میزان چشمگیری افزایش یافته و این منطقه هم‌اکنون در وضعیت آبی مطلوبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این جاذبه افزود: اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در فاصله ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در جوار روستای بدرلو واقع شده است؛ پدیده‌ای منحصربه‌فرد که از منظر زیست‌محیطی و صنعت گردشگری جایگاهی بسیار ویژه دارد.

صادقیان ضمن اشاره به استقبال چشمگیر گردشگران داخلی و خارجی از این جاذبه طبیعی، بر ضرورت صیانت از این زیست‌بوم حساس تأکید کرد و از عموم گردشگران و مسافران خواست با رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی، از هرگونه صدمه به پوشش گیاهی، منابع آبی و پیکره طبیعی منطقه پرهیز کنند.