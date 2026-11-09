رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان تکاب از افزایش قابل‌توجه سطح آب اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در پی بارش‌های اخیر برف و باران و افزایش آبدهی چشمه تأمین‌کننده آب این زیست‌بوم ارزشمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -  محمدرضا صادقیان رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان تکاب گفت: در پی نزولات جوی اخیر و افزایش دبی چشمه تغذیه‌کننده چملی، حجم و سطح آب این اثر طبیعی ملی به میزان چشمگیری افزایش یافته و این منطقه هم‌اکنون در وضعیت آبی مطلوبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این جاذبه افزود: اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در فاصله ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در جوار روستای بدرلو واقع شده است؛ پدیده‌ای منحصربه‌فرد که از منظر زیست‌محیطی و صنعت گردشگری جایگاهی بسیار ویژه دارد.

صادقیان ضمن اشاره به استقبال چشمگیر گردشگران داخلی و خارجی از این جاذبه طبیعی، بر ضرورت صیانت از این زیست‌بوم حساس تأکید کرد و از عموم گردشگران و مسافران خواست با رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی، از هرگونه صدمه به پوشش گیاهی، منابع آبی و پیکره طبیعی منطقه پرهیز کنند.

برچسب ها: چملی گلی ، افزایش سطح آب
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