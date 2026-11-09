باشگاه خبرنگاران جوان- اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به ریزش دیواره مسیر کندوان گفت: این موضوع توسط همکاران به ما منتقل شد و در اولین فرصت مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی صورت گرفته مشخص شد ریزش در حاشیه ایمن جاده بوده و مشکلی برای تردد رانندگان وجود ندارد و فردا صبح با حضور پیمانکار، بحث ترمیم این مسیر در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی گفت: با توجه به شرایط جوی و تداوم بارش ها، ضرورت آمادگی رانندگان و همراه داشتن تجهیزات و امکانات ایمنی، به‌ویژه زنجیرچرخ برای تردد در محور‌های کوهستانی استان امری ضروری است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو و احتمال بارش برف در مناطق کوهستانی، از تمامی رانندگانی که قصد تردد در این محور‌ها را دارند، درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با آمادگی کامل سفر کرده و تجهیزات ضروری و ایمنی از جمله زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

جاده چالوس امن است/ پاسخ راهداری مازندران به ریزش دیواره مسیر کندوان+فیلم

وی گفت: توجه به هشدار‌های هواشناسی، بررسی وضعیت راه‌ها پیش از آغاز سفر و مجهز بودن خودرو‌ها به امکانات زمستانی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی و تسهیل تردد در محور‌های کوهستانی دارد.

فولادی از مسافران و رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، آمار تردد و محدودیت‌ها یا انسداد‌های احتمالی محور‌های مواصلاتی استان و کشور اطلاع کسب کنند.

وی همچنین از تجهیز ۲۲ راهدارخانه در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این راهدارخانه‌ها با هدف ارائه خدمات به مسافران، کاربران جاده‌ای و درراه‌ماندگان آماده خدمت‌رسانی هستند و در شرایط اضطراری می‌توانند پناهگاهی برای حمایت از هموطنان باشند.

جاده چالوس امن است/ پاسخ راهداری مازندران به ریزش دیواره مسیر کندوان+فیلم

این مقام مسئول تصریح کرد: هموطنان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ یا ارسال پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۱۴۱ در طول سال از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور مطلع شوند.

اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی، از شدت ناپایداری جوی از روز شنبه تا سه شنبه هفته جاری در استان خبر داده بود که وقوع سیلاب، رعدوبرق و ریزش سنگ از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

بنابر این گزارش هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی، از شدت ناپایداری جوی در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان خبر داد. طبق پیش‌بینی‌ها، وقوع سیلاب، رعدوبرق، ریزش سنگ و بارش برف در مناطق سردسیری از امروز آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.