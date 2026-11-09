باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از متروی زیر آب تا اخبار جعلی جنگی؛ جولان شایعه سازان در فضای مجازی + فیلم

از ویدئوی جعلی متروی تهران زیر آب تا اخبار دروغین جنگی؛ جاعلان خبر با انتشار تصاویر و روایت‌های ساختگی، افکار عمومی را هدف گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- انتشار تصاویر و اخبار جعلی با هدف گمراه‌کردن افکار عمومی، به یکی از چالش‌های فضای مجازی تبدیل شده است.

این گزارش به بررسی نمونه‌هایی از جعل خبر و چرایی گسترش آسان شایعات می‌پردازد.

 

مطالب مرتبط
از متروی زیر آب تا اخبار جعلی جنگی؛ جولان شایعه سازان در فضای مجازی + فیلم
young journalists club

فیک نیوز‌ها چطور با رنگ و لعاب جدید جولان می‌دهند؟ + فیلم

از متروی زیر آب تا اخبار جعلی جنگی؛ جولان شایعه سازان در فضای مجازی + فیلم
young journalists club

جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم

از متروی زیر آب تا اخبار جعلی جنگی؛ جولان شایعه سازان در فضای مجازی + فیلم
young journalists club

دو نکته مهم برای شناسایی اخبار جعلی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم
۹۵۲

 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
۸۹۹

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
پاسخ به لفاظی دیپلمات آمریکایی در استودیوی الجزیره + فیلم
۷۷۱

پاسخ به لفاظی دیپلمات آمریکایی در استودیوی الجزیره + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم
۷۵۸

نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
افزایش چشمگیر آب ورودی به سد کرج بعد از بارندگی اخیر + فیلم
۷۲۲

افزایش چشمگیر آب ورودی به سد کرج بعد از بارندگی اخیر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha