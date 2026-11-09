سیدجلال حسینی و ابراهیم میرزاپور به کادرفنی تیم ملی فوتبال امید ایران اضافه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال امید زیر نظر یحیی گل‌محمدی و دستیارانش، ساعت ۱۹ امشب (دوشنبه) در زمین شماره یک مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این تمرین ۲۴ بازیکن حضور داشتند.

گل‌محمدی در ابتدای تمرین، دقایقی درباره اهداف و برنامه‌های خود از برگزاری این اردو با بازیکنان صحبت کرد.

او همچنین سیدجلال حسینی، مصطفی صداقت و محمد عسگری را به‌عنوان دستیاران خود، عماد مهاجری به‌عنوان مربی بدنساز و ابراهیم میرزاپور را به‌عنوان مربی دروازه‌بان‌ها به بازیکنان تیم ملی امید معرفی کرد.

این جلسه تمرینی با توجه به برگزاری دیدار‌های هفته دوازدهم لیگ برتر، بیشتر جنبه ریکاوری داشت. بازیکنان پس از انجام حرکات کششی و نرم‌دوی، به تمرین راندو و تدابیر مدنظر کادرفنی پرداختند و در پایان نیز بدن‌های خود را سرد کردند.