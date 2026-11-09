باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - لاله اشرفی رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: از ساعت ۱۸:۰۰ امروز ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵، محور چلگرد ـ دهستان موگویی در محدوده گردنه عسل‌کشان به دلیل باتلاقی شدن بخشی از مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط نامناسب سطح راه و به‌منظور پیشگیری از گرفتار شدن خودرو‌ها و بروز حوادث احتمالی، تردد در این محدوده امکان‌پذیر نیست و رانندگان باید از ورود به مسیر مسدودشده خودداری کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان با اشاره به مسیر جایگزین برای دسترسی به دهستان موگویی تصریح کرد: رانندگان می‌توانند از مسیر چلگرد ـ بزنوید برای تردد استفاده کنند.

اشرفی از کاربران جاده‌ای خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های راهداری و رعایت توصیه‌های ایمنی، پیش از حرکت از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی استان از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع کسب کنند.