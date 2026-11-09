امیر جهانشاهی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش آماده مقابله با هر نوع تهدیدی است، افزود: این نیرو آماده است، به هر سطح از تهدید، پاسخی فوری، محکم، پرقدرت و با شدت بیش از پیش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در آیین بیست‌وچهارمین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) که با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان، در این دانشگاه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲۰۳ شهید دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی (ع)، بر جایگاه والای این شهدا در تاریخ پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و پاسداشت آرمان‌ها و راه پرافتخار آنان را از مسئولیت‌های نسل جوان افسران دانست.

وی با تأکید بر نقش کلیدی افسران جوان در تقویت توان رزمی این نیرو، انضباط، تعهد سازمانی و تعامل مؤثر با فرماندهان را از الزامات موفقیت در مأموریت‌های نظامی دانست.

فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین با اشاره به مسئولیت خطیر افسران جوان در ساختار نیروی زمینی ارتش، بر ضرورت به‌کارگیری آموخته‌ها و مهارت‌های کسب‌شده در دوران تحصیل تأکید کرد.

امیر سرتیپ جهانشاهی اظهار داشت: دانش‌آموختگان باید با تکیه بر دانش تخصصی، روحیه مسئولیت‌پذیری، انضباط و تعهد سازمانی، در مسیر ارتقای آمادگی رزمی و عملیاتی یگان‌های خود گام بردارند.

وی با بیان اینکه امروز نیروی زمینی ارتش آماده مقابله با هر نوع تهدیدی است افزود: نیروی زمینی محوری ارتش با توکل بر خداوند متعال و برخورداری از آمادگی رزم هوشمندانه، سرمایه انسانی، تسلیحات و تجهیزات کارآمد و بهره گیری از بنیه معنوی و فناوری نوین تحت رهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) آماده است تا در مقابله با تهدیدات در هر سطحی فوری، محکم، پر قدرت و با شدت بیش از پیش پاسخ دهد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با قدردانی از تلاش‌های فرماندهان، استادان و مسئولان دانشگاه در عرصه آموزش و تربیت دانشجویان افسری، نقش مجموعه آموزشی و فرماندهی دانشگاه را در آماده‌سازی افسران شایسته و متعهد برای خدمت در نیروی زمینی ارتش حائز اهمیت دانست.

در این مراسم، دانش‌آموختگان با قرائت سوگندنامه و دریافت سردوشی از فرمانده نیروی زمینی ارتش، آمادگی خود را برای آغاز خدمت در یگان‌های این نیرو اعلام کردند و بر تعهد خود به پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید ورزیدند.

همچنین در بخش دیگری از مراسم، از جمعی از فرماندهان، استادان و مسئولان دانشگاه افسری امام علی (ع) و دانش‌آموختگان برتر، به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزنده آنان تجلیل شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران ، نیروی زمینی ارتش
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