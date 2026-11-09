بارندگی‌های اخیر باعث اختلال در سامانه‌های گمرکی و توقف بیش از هزار دستگاه کامیون صادراتی در مرز سومار گشته بود که برطرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس گمرک سومار با اعلام رفع این اختلال اظهار کرد: قطعی ارتباط فیبر نوری در پی بارش‌های اخیر و بروز مشکل در محدوده دهستان ویژنان رخ داده بود که پس از اقدامات فنی و پیگیری‌های صورت‌گرفته، این مشکل برطرف شد.

امید برجی با قدردانی از تلاش مجموعه مخابرات، بر اهمیت پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در تسهیل و استمرار فعالیت‌های تجاری و گمرکی در این مرز تأکید کرد.

وی با تاکید بر اهمیت پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در تسهیل و استمرار فعالیت‌های تجاری و گمرکی در مرز سومار گفت: تلاش و پیگیری مجموعه مخابرات شهرستان گیلانغرب و استان کرمانشاه و حضور کارشناسان فنی از روز گذشته تا کنون مشکل فیبر نوری برطرف و ارتباط سامانه‌های گمرکی مرز مجدداً برقرار شده است.

رئیس گمرک سومار افزود: با برقراری مجدد ارتباط فیبر نوری، از فردا و همزمان با آغاز ساعت کاری گمرک سومار، خروج کامیون‌های متوقف‌شده به‌تدریج از سر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به تنوع محموله‌های صادراتی این کامیون‌ها گفت: محموله‌های متوقف‌شده شامل انواع کالا‌های صادراتی، از جمله کالا‌های فاسدشدنی و مصالح ساختمانی است که با آغاز فعالیت گمرک، روند خروج آنها انجام خواهد شد.

در۶ ماهه نخست امسال ۳۶۸ میلیون و ۹۱۰ هزار دلار کالا از مرز سومار صادر شده؛ آماری که جایگاه این مرز را در مبادلات تجاری ایران و عراق نشان می‌دهد.

برچسب ها: فیبر نوری ، مرز سومار
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