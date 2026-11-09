آغاز تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای عظیم نیروگاهی با هدف تقویت پایداری تولید برق

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: در راستای ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و تقویت پایداری تولید برق، عملیات تعمیرات اساسی یکی از بزرگ‌ترین ترانسفورماتورهای صنعت نیروگاهی کشور با تکیه بر دانش فنی بومی و توان تخصصی مهندسان ایرانی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از آغاز عملیات تخصصی تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۴۰۰ مگاولت‌آمپری نیروگاه رامین اهواز خبر داد و گفت: این تجهیز به‌عنوان یکی از عظیم‌ترین و حساس‌ترین تجهیزات الکتریکی صنعت نیروگاهی کشور، با هدف ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و تقویت پایداری تولید برق در این نیروگاه بزرگ، تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته است.

او اظهار کرد: پشتیبانی از زیرساخت‌های نیروگاهی و ارتقای ظرفیت و پایداری تولید برق از مهم‌ترین مأموریت‌های ما به شمار می‌رود. این پروژه در چارچوب مسئولیت ملی و بر اساس ضوابط و پروتکل‌های فنی و قانونی تعریف شده و در همین راستا، کارگروه تخصصی تعمیرات ترانسفورماتور شرکت با تمام ظرفیت و توان عملیاتی وارد میدان شده است.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در ادامه با تأکید بر اهمیت و حساسیت ویژه این پروژه تصریح کرد: ترانسفورماتور موردنظر با قدرت نامی ۴۰۰ مگاولت‌آمپر و ساختار فیزیکی با وزنی نزدیک به ۲۰۰ تن، یکی از تجهیزات بسیار مهم الکتریکی نیروگاه رامین به شمار می‌رود که تعمیرات اساسی آن مستلزم دانش تخصصی، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از راهبرد‌های فنی ویژه است. 

وی با تشریح ابعاد اجرایی این پروژه گفت: عملیات اجرایی گستره‌ای از فعالیت‌های تخصصی را در بر می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به عیب‌یابی دقیق و بررسی‌های ریشه‌ای، مونتاژ و دمونتاژ کامل تجهیز، ساخت و بهسازی قطعات کلیدی، اجرای مجموعه‌ای از آزمون‌ها و تست‌های تخصصی، جابه‌جایی ایمن اجزا و انجام مراحل نهایی آماده‌سازی و بازگردانی ترانسفورماتور به شرایط بهره‌برداری اشاره کرد.

لطفی افزود: این اقدامات راهبردی با هدف افزایش قابلیت اطمینان و تضمین پایداری عملکرد یکی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین نیروگاه‌های بخار کشور دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در پایان با تأکید بر اهمیت اتکا به ظرفیت‌های داخلی در اجرای این پروژه اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در اجرای این پروژه، اتکای کامل به دانش فنی بومی، تخصص مهندسان است؛ ظرفیتی برجسته که علاوه بر عدم وابستگی به توانمندی‌های خارجی، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی، ارتقای دانش تعمیراتی و صیانت از سرمایه‌های راهبردی صنعت برق کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، تعمیرات نیروگاهی
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