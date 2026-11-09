مدیر پیشین ارتباطات کاخ سفید با انتقاد از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران، اذعان کرد محاسبات واشنگتن درباره توان دفاعی و واکنش تهران نادرست از آب درآمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونی اسکاراموچی، مدیر پیشین ارتباطات کاخ سفید، با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران، تأکید کرد که واشنگتن اکنون درگیر جنگی فرسایشی شده که پایان روشنی برای آن وجود ندارد و هزینه‌های سنگینی به آمریکا تحمیل می‌کند.

اسکاراموچی گفت ترامپ با تصور اینکه از کارشناسان مسائل خاورمیانه آگاه‌تر است، هشدار‌های جامعه اطلاعاتی و متخصصان درباره پیامد‌های حمله به ایران را نادیده گرفت و در فوریه ۲۰۲۶ با همراهی اسرائیل جنگ را آغاز کرد.

وی با اشاره به آمادگی ایران برای مقابله با این حملات اظهار داشت که تهران با اجرای دکترین دفاع موزاییکی، برخلاف محاسبات واشنگتن، توانست سطح مقابله را افزایش دهد و با اعمال محدودیت در تنگه هرمز، هزینه‌های سنگینی به طرف مقابل تحمیل کند.

اسکاراموچی تأکید کرد: «دیگر نمی‌توان به شرایط پیش از جنگ بازگشت. اکنون مسئله این است که چگونه به جلو حرکت کنیم؛ مسیری که برای آمریکا هزینه مالی خواهد داشت.» به گفته وی، بسیاری از پیش‌بینی‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره واکنش ایران به جنگ محقق شده است.

این مقام پیشین کاخ سفید همچنین با اشاره به هزینه ۴۷.۱ میلیارد دلاری جنگ تا اواسط اکتبر، اذعان کرد که با وجود فشار‌های اقتصادی و تورم در ایران، ساختار نظامی و دفاعی این کشور برخلاف محاسبات ترامپ در آستانه فروپاشی قرار ندارد.

اظهارات اسکاراموچی در شرایطی مطرح می‌شود که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و افزایش هزینه‌های جنگ، فشار‌های داخلی بر دولت ترامپ را تشدید کرده است. وی همچنین پیش‌بینی کرد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ممکن است تا پایان سال از سمت خود برکنار شود.

منبع: هافینگتن پست

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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