پرونده ارتقای گلباف به شهرستان با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور و مسئولان استانی و محلی بررسی و بر پیگیری این مطالبه تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ نشست بررسی روند ارتقای منطقه گلباف به شهرستان با حضور دکتر علیپور، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور، دکتر عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان و جمعی از مسئولان استانی و محلی در مهمانسرای شهرداری گلباف برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها، شرایط خاص منطقه و ابعاد مختلف ارتقای ساختار اداری گلباف مورد بررسی قرار گرفت و مدیران اجرایی دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای تسریع در روند تحقق این مطالبه مطرح کردند.

در پایان نشست، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ضمن قدردانی از تلاش‌ها و دغدغه‌مندی مسئولان محلی و شهروندان، با توجه به محرومیت‌ها و شرایط خاص منطقه بر استمرار پیگیری‌های استانی تأکید کرد و برای دنبال کردن جدی مطالبات مردم گلباف در وزارت کشور قول مساعد داد.

اکنون با طرح این موضوع در سطح وزارت کشور، نگاه‌ها به ادامه بررسی‌ها و نتیجه پیگیری‌ها برای ارتقای گلباف به شهرستان دوخته شده است.