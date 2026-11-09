پرونده ارتقای گلباف به شهرستان با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور و مسئولان استانی و محلی بررسی و بر پیگیری این مطالبه تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ نشست بررسی روند ارتقای منطقه گلباف به شهرستان با حضور دکتر علیپور، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور، دکتر عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان و جمعی از مسئولان استانی و محلی در مهمانسرای شهرداری گلباف برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها، شرایط خاص منطقه و ابعاد مختلف ارتقای ساختار اداری گلباف مورد بررسی قرار گرفت و مدیران اجرایی دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای تسریع در روند تحقق این مطالبه مطرح کردند.

مطالبه دیرینه مردم گلباف روی میز وزارت کشور

در پایان نشست، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ضمن قدردانی از تلاش‌ها و دغدغه‌مندی مسئولان محلی و شهروندان، با توجه به محرومیت‌ها و شرایط خاص منطقه بر استمرار پیگیری‌های استانی تأکید کرد و برای دنبال کردن جدی مطالبات مردم گلباف در وزارت کشور قول مساعد داد.

اکنون با طرح این موضوع در سطح وزارت کشور، نگاه‌ها به ادامه بررسی‌ها و نتیجه پیگیری‌ها برای ارتقای گلباف به شهرستان دوخته شده است.

برچسب ها: ارتقا به شهر ، بخش گلباف ، مردم کرمان
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