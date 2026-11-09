باشگاه خبرنگاران جوان - اکبرخانی، کارشناس مسائل نظامی با اشاره به تحولات اخیر در بازارهای انرژی و تحرکات منطقه‌ای، ابعاد پنهان رویکرد ایالات متحده در قبال مناقشات را تشریح کرد.

وی با اشاره به حجم بی‌سابقه میانجیگری‌ها برای حل‌وفصل تنش‌های جاری اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ نفتی با به‌کارگیری افراد ذی‌نفوذ در سراسر جهان، اطلاعات راهبردی را رصد می‌کنند؛ این در حالی است که شواهد میدانی، از جمله ضربات مهلک در تنگه هرمز و عملیات‌های یمن، با روند نزولی بهای نفت همخوانی ندارد و کاهش کنونی قیمت‌ها ماهیتی سیاسی دارد.

این کارشناس مسائل نظامی با تبیین سناریوی احتمالی جنگ از سوی ایالات متحده تصریح کرد: ارتش آمریکا برای جنگ‌های پرشدت و کوتاه‌مدت طراحی شده است. آغاز درگیری با قیمت‌های پایین‌تر نفت (همچون ۶۰ یا ۷۰ دلار در مقایسه با نرخ‌های بالا) محاسبات واشنگتن را درباره استمرار جنگ و تبعات اقتصادی آن تغییر می‌دهد و این مولفه باید به‌عنوان یکی از سناریوهای احتمالی مدنظر قرار گیرد.