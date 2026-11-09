باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در کاخ سفید با محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر، دیدار و درباره مذاکرات با ایران گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش آکسیوس، این دیدار حدود ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا آغاز شد و نزدیک به ۴۵ دقیقه به طول انجامید. محور اصلی رایزنی‌های دو طرف، مذاکرات با ایران و تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ بود.

این دیدار در شرایطی انجام شد که قطر همچنان به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد و هم‌زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در صورت ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک افزایش یافته است.

منبع: الجزیره