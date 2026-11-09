باشگاه خبرنگاران جوان- دیوید رویکس (David Rovics)، هنرمند مستقل آمریکایی، در اقدامی فرهنگی و هنری، ترانه‌ای با عنوان «تمام دیوارنوشته‌ها به زبان فارسی است» را با موضوع ایران تولید و به دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» تقدیم کرده است.

این اثر موسیقایی با نگاهی انتقادی به جنگ، قدرت و پیامد‌های تجاوز نظامی، مفاهیمی همچون کرامت انسانی، پایداری و ایستادگی ملت‌ها را روایت می‌کند و تلاش دارد از دریچه هنر، تصویری از تحولات منطقه و مقاومت مردم ایران را به مخاطبان ارائه دهد.

در بخش‌هایی از این ترانه، هنرمند با پرداختن به پیامد‌های جنگ و مناسبات قدرت، بر این مفهوم تأکید می‌کند که توان نظامی نمی‌تواند اراده و سرنوشت ملت‌ها را تحت سلطه خود قرار دهد؛ مضمونی که با محور‌های محتوایی جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» هم‌راستاست.

دبیر جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دریافت این اثر اظهار کرد: مشارکت هنرمندان مستقل از کشور‌های مختلف در این رویداد، نشان‌دهنده ظرفیت هنر برای عبور از مرز‌های جغرافیایی و انتقال روایت‌های انسانی به افکار عمومی جهان است.

عبدالله رئیسی افزود: تقدیم این اثر از سوی یک هنرمند آمریکایی، جلوه‌ای از ظرفیت ارتباطی هنر و موسیقی در بازتاب دیدگاه‌های هنرمندان مستقل درباره تحولات جهانی است و دبیرخانه جشنواره از این مشارکت فرهنگی استقبال می‌کند.

نخستین جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» ذیل کنگره ملی سرداران، امیران و دوهزار شهید استان بوشهر و با محوریت تبیین مؤلفه‌های پایداری مردم ایران در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل، در بخش‌های فرهنگی، هنری، سینمایی، رسانه‌ای، کودک و نوجوان و طنز برگزار می‌شود.