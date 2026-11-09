باشگاه خبرنگاران جوان- سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف طلاجات بانوان در شهر یزد، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و تحقیقات شبانه‌روزی، موفق به شناسایی اعضای این باند و مخفیگاه آنان شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در چند عملیات غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

رئیس پلیس استان یزد ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، یک نفر دیگر نیز که با سارقان همکاری داشته و اقدام به خرید طلاجات مسروقه می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

دلیری همچنین از توقیف یک دستگاه خودرو متعلق به اعضای این باند خبر داد و گفت: این خودرو در ارتکاب سرقت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار پلیس قرار دارند و اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این پرونده متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری پلیس