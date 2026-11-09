باشگاه خبرنگاران جوان- بررسی و مقایسه آمار بارندگی سامانه بارشی ۱۴ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با رکوردهای بلندمدت بیشینه بارش ۲۴ ساعته آبان‌ماه در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان نشان می‌دهد که رکورد بارش ۲۴ ساعته این ماه در چهار ایستگاه دزپارت، آغاجاری، بهبهان و ایذه شکسته شده است.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده، ایستگاه دزپارت با ۸۷٫۵ میلی‌متر بارش در ۲۴ ساعت، رکورد پیشین آبان‌ماه خود به میزان ۶۵٫۸ میلی‌متر در سال ۱۳۹۷ را با افزایش ۲۱٫۷ میلی‌متری پشت سر گذاشت.

همچنین، ایستگاه آغاجاری با ثبت ۶۰٫۶ میلی‌متر، رکورد قبلی ۳۶٫۶ میلی‌متری سال ۱۳۹۷ را به میزان ۲۴ میلی‌متر افزایش داد.

در ایستگاه بهبهان نیز بارش ۹۴٫۵ میلی‌متری موجب شکسته شدن رکورد ۷۹٫۴ میلی‌متری سال ۱۳۹۰ با افزایش ۱۵٫۱ میلی‌متر شد.

ایستگاه ایذه با ثبت ۹۱٫۱ میلی‌متر بارش ۲۴ ساعته نیز از رکورد پیشین ۸۳٫۸ میلی‌متری آبان‌ماه سال ۱۳۷۲ عبور کرد و رکورد جدیدی با افزایش ۷٫۳ میلی‌متر به ثبت رساند.