باشگاه خبرنگاران جوان- مهرداد علی قارداشی رییس فدراسیون تنیس روی میز در حاشیه مجمع سالیانه هیات تنیس روی میز استان اردبیل افزود: تهران با ۶۰ باشگاه اختصاصی بیشترین کلوپ تنیس روی میز را دارد و مابقی آنها در دیگر نقاط مختلف کشور پراکنده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار ورزشکار بیمه شده و سازمان یافته در رشته ورزشی تنیس روی میز در کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: از این تعداد حدود ۷۰ درصد آقایان و ۳۰ درصد نیز بانوان هستند.

رییس فدراسیون تنیس روی میز بیان کرد: افراد زیادی در رده‌های سنی مختلف در سطح کشور بدون اینکه بیمه ورزشی داشته باشند، در رشته ورزشی تنیس روی میز فعالیت می‌کنند.

علی قارداشی اضافه کرد: تنیس روی میز ورزشی نشاط‌آور، هیجان‌انگیز، پرتحرک، جذاب و کم‌خطر است و همه افراد در تمام رده‌های سنی می‌توانند برای سلامتی خود در این رشته ورزشی فعالیت کنند.

۲۲۷ کشور عضو فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) هستند

علی قارداشی با بیان اینکه هیچ رشته ورزشی به اندازه تنیس روی میز در فدراسیون جهانی عضو ندارد، گفت: فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) بیشترین عضو را دارد و ۲۲۷ کشور در این فدراسیون عضو هستند.

وی افزود: تنیس روی میز ورزش المپیکی و مدال‌آور است و باید بیش از پیش به این رشته ورزشی توجه شود.

رییس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی در مرحله تخصصی و حرفه‌ای اضافه کرد: غیر از میز پینگ پنگ تمام تجهیزات مورد نیاز آن از جمله چوب، رویه راکت و توپ خارجی و وارداتی است.

وی کشور‌های اروپایی مانند آلمان، سوئد و فرانسه و کشور‌های آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین را از جمله تولیدکنندگان با کیفیت و عمده تجهیزات تنیس روی میز در جهان برشمرد و ادامه داد: امیدواریم با تلاش و حمایت از صنعتگران بتوانیم ابزار و تجهیزات مورد نیاز این رشته ورزشی را در داخل کشور تولید کنیم.

وی گفت: در صورت تحقق این امر استقبال نوجوانان و جوانان و عموم مردم از تنیس روی میز افزایش یافته و بدون شک گام مهمی در همگانی کردن این رشته ورزشی برداشته خواهد شد.

تیم ملی کشورمان به مسابقات قهرمانی جوانان جهان اعزام می‌شود

رییس فدراسیون تنیس روی میز گفت: تیم ملی کشور به رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان (۲۰۲۶) که از ۳۰ آبان تا هفتم آذرماه امسال به میزبانی استانبول کشور ترکیه در بخش‌های تیمی، انفرادی، دونفره و دونفره مختلط برگزار خواهد شد، اعزام می‌شود.

علی قارداشی با بیان اینکه تیم تنیس روی میز جوانان پسر ایران با قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر رده بندی جهانی، برای سومین بار سهمیه حضور در رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان را کسب کرده است، افزود: بنیامین فرجی، محمدحسن حبیبی، فراز شکیبا و عرشیا لرستانی به عنوان اعضای تیم ملی کشورمان در این مسابقات شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تیم جوانان تنیس روی میز پسر ایران با برنامه‌ریزی هدفمند و حضور در رقابت‌های بین‌المللی، موفق شد سهمیه تیمی مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ را از طریق رده بندی جهانی به دست آورد، بیان کرد: تنیس روی میز ایران پیش از این در سال ۲۰۱۸ با کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و در سال ۲۰۲۴ از طریق رنکینگ جهانی، موفق به کسب سهمیه تیمی قهرمانی جهان شده بود و اکنون برای سومین بار به این مهم دست یافته است.

رییس فدراسیون تنیس روی میز اضافه کرد: در بخش تیمی این مسابقات ۱۲ تیم برتر جهان شامل پنج تیم قهرمان قاره‌ها، تیم میزبان و ۶ تیم برتر رنکینگ جهانی حضور خواهند داشت و ملی‌پوشان ایران در کنار قدرت‌های تنیس روی میز آسیا و اروپا به رقابت خواهند پرداخت.

رییس فدراسیون تنیس روی میز گفت: تحریم ظالمانه، کارشکنی و عدم صدور ویزا و ممانعت از اعزام ورزشکاران به مسابقات مهم بین‌المللی از جمله چالش‌ها و مشکلات فدراسیون است.

علی قارداشی با تقدیر از زحمات و حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان و سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان افزود: تلاش می‌شود مشکل ویزا و اعزام ورزشکاران به مسابقات آسیایی و جهانی و دیگر رقابت‌های مهم بین‌المللی حل شود.

وی اظهار کرد: در پنج سال اخیر تنیس روی میز بعد از فوتبال و والیبال و یک سال نیز بعد از فوتبال و بسکتبال بیشترین اعزام را به مسابقات برون مرزی داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی، بیان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و جذب حامی مالی می‌توان زیرساخت‌های استاندارد برای تنیس روی میز استان اردبیل ایجاد کرد.

رییس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به ماهیت تخصصی این رشته ورزشی اضافه کرد: هیات استان باید در تأمین تجهیزات استاندارد از جمله توپ‌های تمرینی و مسابقه‌ای به عنوان نیاز‌های اساسی تنیس روی میز توجه ویژه‌ای کند.

علی قارداشی ادامه داد: برای توسعه و رشد این رشته ورزشی در منطقه می‌توان از ظرفیت خیرین، والدین ورزشکاران و بخش خصوصی بیش از پیش استفاده کرد.

وی گفت: فدراسیون تنیس روی میز آماده برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای ارتقای سطح دانش داوران و مربیان بوده و در صورت تمایل مسئولان ورزش با برگزاری مسابقات کشوری و ملی به میزبانی اردبیل موافقت خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت و قابلیت‌های اردبیل افزود: با برنامه‌ریزی مناسب و تامین زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز بدون شک تنیس روی میز این استان در آینده نزدیک رشد، توسعه و پیشرفت چشمگیری خواهد کرد.

معاون ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز گفت: ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی، جهانی و میادین مهم بین المللی همواره افتخار آفریده و با کسب مدال‌های رنگارنگ پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز در آورده‌اند.

بهرام تقی زاده با اشاره به اعزام ۱۴ ورزشکار از استان اردبیل در رشته‌های مختلف به بازی‌های آسیایی (۲۰۲۶) ناگویا ژاپن افزود: ورزشکاران اعزامی به این رقابت موفق به کسب چهار مدال شامل یک طلا، ۲ نقره و یک برنز شدند.

وی اظهار کرد: امسال همچنین از مجموع ۵۶ مدال کسب شده ورزشکاران کشورمان در مسابقات تاشکند ازبکستان، ورزشکاران اردبیلی ۱۹ مدال رنگارنگ برای ایران اسلامی کسب کردند.

وی بیان کرد: در حوزه ورزش همگانی نیز اردبیل یکی از استان‌های فعال و برتر کشور است.

معاون ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل اضافه کرد: پشتیبانی و حمایت از هیات‌های ورزشی از اولویت‌های اصلی متولیان ورزش است و از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

تقی زاده با تاکید بر ضرورت توسعه و تقویت هیات‌های ورزشی شهرستان‌ها ادامه داد: با تدوین تقویم ورزشی و اجرای برنامه‌ها از جمله استفاده از ظرفیت مدارس می‌توان استعداد‌ها را شناسایی و قهرمان پروری کرد.

وی از رییس و نایب رییس فدراسیون تنیس روی میز خواست، با توجه به استعداد‌ها و توانمندی‌های منطقه، در تامین زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم هیات تنیس روی میز استان اردبیل را بیش از پیش حمایت کنند.

معاون ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، حمایت اداره کل ورزش و جوانان و فدارسیون، رشته ورزشی تنیس روی میز استان اردبیل به جایگاه حقیقی خود در کشور دست یابد.

۴۰۰ ورزشکار در استان اردبیل در رشته ورزشی تنیس روی میز بیمه ورزشی شدند

رییس هیات تنیس روی میز استان اردبیل هم گفت: ۴۰۰ ورزشکار در نقاط مختلف استان در رشته ورزشی تنیس روی میز (پینگ پنگ) بیمه ورزشی و سازماندهی شدند

امیراحمد عرب‌زاده با اشاره به فعالیت تخصصی و حرفه‌ای ۴۰۰ ورزشکار در استان اردبیل در رشته تنیس روی میز افزود: از این تعداد ۸۰ درصد ورزشکاران را آقایان و ۲۰ درصد دیگر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی استعدادیابی را از اولویت‌های هیات تنیس رو میز استان اردبیل برشمرد و اظهار کرد: در همین راستا ۴۰ درصد بازیکنان استان در رده‌های سنی پایه هستند که با تربیت و پرورش اصولی آنها، اردبیل در آینده نه چندان دور حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۲۰ داور و مربی تنیس روی میز در استان اردبیل فعال است، اضافه کرد: ۱۲۵ مربی استان کارت داوری درجه ۱، ۲، ۳ و سطح یک و ۹۵ داور نیز کارت درجه ۱، ۲، ۳ و ملی و بین‌المللی دارند.

رییس هیات تنیس روی میز استان اردبیل بیان کرد: این استان در تنیس روی میز ناشنوایان در رتبه تخست کشور قرار دارد و فرزاد چراغی در بخش آقایان و سما شهبازی در بخش بانوان نفرات اول کشور هستند.

عرب زاده با اشاره به درخشش تنیس بازان رده‌های سنی پایه استان اردبیل در مسابقات اخیر منطقه‌ای و کشوری ادامه داد: این امر بیانگر روز‌های خوب و خوش برای تنیس روی میز است.

وی برگزاری کلاس‌های داوری و مربیگری، کارگاه‌های آموزشی و کمپ تمرینی با حضور مربیان توانمند و اسبق ملی، برگزاری منظم مسابقات در تمامی رده‌های سنی برای آقایان و بانوان، اعزام ورزشکاران استان به مسابقات منطقه‌ای و کشوری و برگزاری منظم، باکیفیت و شایسته مسابقه کشوری هوپس پسران و دختران نوجوان و برگزاری بیش از ۱۰ مسابقه منطقه‌ای را از جمله دیگر اقدامات هیات تنیس روی میز استان اردبیل ذکر کرد.

رییس هیات تنیس روی میز استان اردبیل گفت: بسط و گسترش تنیس روی میز، فعال کردن هیات شهرستان‌ها، حضور پررنگ در مسابقات منطقه‌ای و کشوری، توجه به ورزش بانوان و تلاش برای جذب حامی مالی از جمله برنامه‌های این هیات در سال جاری است.

عرب‌زاده همچنین مهیا کردن زیرساخت‌ها، برگزای کلاس‌های آموزشی برای مربیان، برگزاری منظم مسابقات در رده‌های سنی مختلف، استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات پیشکسوتان تنیس روی میز و ایجاد همدلی و تعامل و همکاری با فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان را از دیگر برنامه‌های این هیات در آینده ذکر کرد.

او ادامه داد: برای استعدادیابی و استفاده مطلوب از پایگاه‌های استعدادیابی، بها دادن به ورزشکاران و تجلیل از قهرمانان ملی، ایجاد فضای مناسب در شهر‌ها به تنیس روی میز، اجرای کامل تقویم ورزشی مصوب، استفاده از ظرفیت‌ها و برگزاری مسابقات لیگ استان در تمام رده‌های سنی و توسعه و تامین زیرساخت‌ها تلاش خواهد شد.