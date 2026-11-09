باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای صلح مورد حمایت آمریکا، از کابینه کنونی رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو خواست با نزدیک شدن فصل زمستان، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتری را به نوار غزه صادر کند.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد به‌طور مشخص از اسرائیل خواسته است ورود اقلام ضروری برای ایجاد سرپناه‌های موقت، زیرساخت‌های آب‌رسانی و بهداشتی، مدیریت پسماند، سیستم‌های زهکشی و تخلیه فاضلاب را مجاز کند و به تعهدات خود در چارچوب «پروتکل بشردوستانه شرم‌الشیخ» پایبند باشد.

شورای صلح تأکید کرد تأخیر‌های اسرائیل، پیامد‌های بحران انسانی قابل پیش‌بینی در غزه را تشدید کرده است.

منبع: الجزیره