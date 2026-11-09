نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با انتقاد به رویکرد دوگانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و محکوم نکردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، خواستار رعایت یکسان مسئولیت‌های حرفه‌ای آژانس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که از کشته شدن یکی از کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در حمله پهپادی مطلع شده است؛ حادثه‌ای که تازه‌ترین مورد از حملات علیه کارکنان این نیروگاه محسوب می‌شود و ایمنی و امنیت هسته‌ای را در جریان درگیری نظامی بیش از پیش به خطر انداخته است.

آژانس همچنین اعلام کرد که در حادثه‌ای جداگانه در همان روز، یکی از کارکنان نیروگاه حرارتی مجاور زاپوریژیا نیز بر اثر حمله پهپادی کشته شده است. این حوادث چند روز پس از آن رخ داد که گزارش‌هایی درباره کشته شدن یکی دیگر از کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در حمله پهپادی منتشر شده بود.

بر اساس اعلام آژانس، «رافائل گروسی» مدیرکل این نهاد، حملات مرگبار اخیر را به‌شدت محکوم کرد و آنها را حملاتی غیرقابل‌قبول دانست که اصول بنیادین و ضروری ایمنی هسته‌ای را نقض می‌کنند.

گروسی همچنین تأکید کرد: تمام حملات به کارکنان تأسیسات هسته‌ای باید فوراً متوقف شوند و تمامی کارکنان این تأسیسات باید بتوانند بدون تحمل فشار روانی ناموجه یا ترس، وظایف مهم خود را انجام دهند.

در واکنش به این موضع‌گیری، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رویکرد مدیرکل آژانس در قبال حملات علیه تأسیسات و کارکنان هسته‌ای را مورد انتقاد قرار داد.

نمایندگی ایران در این پیام نوشت:

«جالب است! ظاهراً عبارت "به‌شدت محکوم می‌کند" را مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، می‌تواند به کار ببرد. اما چرا این عبارت در همه شرایط به‌طور یکسان استفاده نمی‌شود؟

زمانی که بمب‌های آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس قرار داشتند، اصابت کردند ــ اقدامی بی‌سابقه در تاریخ آژانس ــ یا زمانی که کارکنان هسته‌ای ایران ترور شدند، این اقدامات هرگز محکوم نشدند.

ظاهراً مدیرکل در آن موارد، محکوم کردن را خارج از "حیطه اختیارات" و "وظایف" خود می‌دانست.

خشم گزینشی، یکی از ارکان ایمنی هسته‌ای و نظام پادمان‌ها نیست؛ بلکه ابزاری برای ساختن رزومه است.

انجام وظیفه نهادی، اختیاری نیست. حرفه‌ای‌گری مستلزم ثبات رویه است.»

نمایندگی ایران با مقایسه موضع‌گیری گروسی درباره حملات به کارکنان نیروگاه زاپوریژیا و حملات به تأسیسات و کارکنان هسته‌ای ایران که با سکوت شخص گروسی مواجه شده است، بر ضرورت اتخاذ رویکردی یکسان از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده است.

برچسب ها: رافائل گروسی ، نمایندگی ایران در سازمان ملل
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