در پی وقوع ۶ سانحه رانندگی در فارس ۳۱ نفر دچار حادثه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۶ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۳۱ نفر دچار مصدومیت شدند.

تصادف در محور شیراز ـ فسا با ۶ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور شیراز ـ فسا ۶ مصدوم به همراه داشت.

مسعود عابد رئیس مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه تریلی با ۲ خودروی پژو پارس و اچ سی کراس در محور شیراز ـ فسا، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: یک نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی در محل، از انتقال به بیمارستان بی‌نیاز شد و ۵ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.

عابد افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

۵ مصدوم در تصادف محور مرودشت – شیراز

برخورد ۳ خودرو در محور مرودشت – شیراز ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: در حادثه محور مرودشت – شیراز، روبه‌روی زیباشهر برخورد ۳ خودروی پراید، پراید و رنو باعث مصدومیت ۵ نفر شد.

او تصریح کرد: هر ۵ مصدوم در محل حادثه درمان شدند و نیازی به اعزام به بیمارستان نبود.

۶ مصدوم در تصادف محور فیروزآباد – هایقر

تصادف در محور فیروزآباد – هایقر ۶ مصدوم داشت.

وکیل زاده گفت: همچنین در حادثه‌ای دیگر در محور فیروزآباد – هایقر به سمت عباس‌آباد برخورد ۲ خودروی پراید و کوییک ۶ مصدوم برجای گذاشت.

او بیان کرد: ۲ نفر در محل درمان شدند و ۴ مصدوم دیگر با ۲ آمبولانس به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شدند.

وقوع ۲ حادثه رانندگی در بوانات با ۸ مصدوم

۲ حادثه رانندگی در شهرستان بوانات ۸ مصدوم به همراه داشت.

رضا دسترنج مسئول اورژانس شهرستان بوانات با اشاره به وقوع ۲ حادثه رانندگی در نقاط مختلف این شهرستان، اظهار کرد: در مجموع این حوادث ۸ نفر مصدوم شدند.

او ادامه داد: در حادثه نخست که ۲ خودرو پیکان وانت و پراید در محدوده شهری بوانات تصادف کردند، ۳ نفر مصدوم شدند.

دسترنج افزود: بلافاصله کارشناسان اورژانس با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و با حضور در صحنه، ضمن ارزیابی شرایط مصدومان، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی را انجام دادند و جهت ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر بوانات منتقل شدند.

او تصریح کرد: در حادثه دوم، که ۲ خودرو سواری پژو ۴۰۵ و سمند در محور بوانات - قادرآباد، محدوده گردنه میدان، تصادف کردند، ۵ نفر مصدوم شدند.

مسئول اورژانس شهرستان بوانات بیان کرد: بلافاصله کارشناسان اورژانس با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و با حضور در صحنه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، یک نفر در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کرد و ۴ مصدوم دیگر برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) منتقل شدند.

حادثه رانندگی در زرین دشت با ۶ مصدوم

حادثه رانندگی در زرین دشت ۶ نفر را راهی بیمارستان کرد.

عمار خادمی، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان زرین دشت، اظهار کرد: با اعلام وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در زرین دشت - حدفاصل روستای خسویه به دبیران – به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پایگاه‌های خسویه و دبیران در محل حادثه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام داده و سپس آنان را جهت ادامه درمان به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) حاجی آباد منتقل کردند.

خادمی، از رانندگان خودرو‌های سبک و سنگین درخواست کرد تا ضمن رعایت سرعت مطمئنه از عجله و شتابزدگی خودداری کنند تا شاهد اینگونه حوادث رانندگی نباشیم.