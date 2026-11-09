رئیس گروه توسعه و نظارت بر نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساتبا از اجرای طرح تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاه‌های خورشیدی با عنوان «طرح شهدای میناب» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ربابه عبداللهی، رئیس گروه توسعه و نظارت بر نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساتبا اظهار کرد: با تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی، علاوه بر فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در میان کادر آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان، امکان کسب درآمد از محل تولید برق برای مدارس فراهم می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح همچنین می‌تواند حدود ۶۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور اضافه کند و گامی مؤثر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش آموزش کشور باشد.

رئیس گروه توسعه و نظارت بر نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساتبا با بیان اینکه اجرای این طرح از اوایل سال جاری آغاز شده است، گفت: با انتقال تجهیزات موردنیاز به استان‌های مختلف کشور، عملیات تجهیز تعدادی از مدارس به نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده است.

عبداللهی ابراز امیدواری کرد که در یکی دو ماه آینده، نیروگاه‌های خورشیدی پیش‌بینی‌شده در این طرح احداث و به بهره‌برداری برسند.

منبع: ساتبا

برچسب ها: ساتبا ، نیروگاه خورشیدی
خبرهای مرتبط
سهم کردستان از طرح مدارس خورشیدی افزایش یابد/ لزوم تامین ژنراتور موردنیاز استان
مدل مالی جدید تامین مالی نیروگاه‌های پشت بامی در انتظار ابلاغ
با سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت؛
اجرای ۵ نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارسال پیامک به ۱۵ میلیون نفری که برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام نکرده‌اند
سقف ساتنا، پایا و پل افزایش یافت
بارندگی‌های تهران به ۵۶.۵ میلی‌متر رسید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۸ آبان ۱۴۰۵
پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۸۶ درصد رسید
قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله به ۲ میلیون تومان رسید
بخشی از پالایشگاه پارس جنوبی تا دی راه اندازی می‌شود
هشت محور همکاری اقتصادی ایران و ارمنستان روی میز مذاکره
اولتیماتوم به بانک‌ها برای افزایش پرداخت وام در استان‌ها
امتناع آزمایشگاه فنی خاک از تأیید پروژه‌های مسکونی دارای نشانه‌های نشست + فیلم
آخرین اخبار
تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاه خورشیدی
آغاز تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای عظیم نیروگاهی با هدف تقویت پایداری تولید برق
صرفه‌جویی انرژی باید به سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه برق تبدیل شود
تشدید بارش‌ها در نواحی شمال غرب کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران ـ کرج و تهران ـ ساوه
کیفیت، زیربنای اعتماد عمومی و ضامن پایداری تولید است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۸ آبان
اصلاح ساعت رسمی می‌تواند اوج بار شبانه برق را هزار مگاوات کاهش دهد
۱۱ استان در وضعیت تنش گازی قرار دارند/ مازندران، گلستان و خراسان شمالی در شرایط سخت‌تر
اولتیماتوم به بانک‌ها برای افزایش پرداخت وام در استان‌ها
ورود نقدینگی به بازار سرمایه/ محصولات شیمیایی در صدر جذب نقدینگی بورس قرار گرفتند
رشد ۲۵ درصدی تامین ارز دارو در مقایسه با سال گذشته
هشت محور همکاری اقتصادی ایران و ارمنستان روی میز مذاکره
پیشنهاد اجرای طرح خرید توافقی سیب و پرتقال در استان‌های تولیدکننده
امتناع آزمایشگاه فنی خاک از تأیید پروژه‌های مسکونی دارای نشانه‌های نشست + فیلم
کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته
توسعه همکاری‌های کشاورزی با کشور‌های آفریقایی و اوراسیایی
بخشی از پالایشگاه پارس جنوبی تا دی راه اندازی می‌شود
پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۸۶ درصد رسید
سقف ساتنا، پایا و پل افزایش یافت
رشد بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
ارسال پیامک به ۱۵ میلیون نفری که برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام نکرده‌اند
امکان واردات لاستیک و روغن موتور برای کامیون‌های بین‌المللی
پرداخت مبلغ ۵۵۱ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۵
افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در اغلب استان‌ها
قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله به ۲ میلیون تومان رسید
عبور از ناترازی برق با توسعه صرف نیروگاهی یک خطای راهبردی است
مشارکت ۲۴۵ هزار مؤدی در طرح نشان کردن مالیات تا ۱۸ آبان
واگذاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سال پایانی برنامه هفتم موکول شد
بارندگی‌های تهران به ۵۶.۵ میلی‌متر رسید