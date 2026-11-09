باشگاه خبرنگاران جوان - ربابه عبداللهی، رئیس گروه توسعه و نظارت بر نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساتبا اظهار کرد: با تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی، علاوه بر فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در میان کادر آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان، امکان کسب درآمد از محل تولید برق برای مدارس فراهم می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح همچنین می‌تواند حدود ۶۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور اضافه کند و گامی مؤثر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش آموزش کشور باشد.

رئیس گروه توسعه و نظارت بر نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساتبا با بیان اینکه اجرای این طرح از اوایل سال جاری آغاز شده است، گفت: با انتقال تجهیزات موردنیاز به استان‌های مختلف کشور، عملیات تجهیز تعدادی از مدارس به نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده است.

عبداللهی ابراز امیدواری کرد که در یکی دو ماه آینده، نیروگاه‌های خورشیدی پیش‌بینی‌شده در این طرح احداث و به بهره‌برداری برسند.

منبع: ساتبا