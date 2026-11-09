تیم نساجی مازندران عنوان قهرمانی نیم فصل اول گروه نخست لیگ برتر فوتبال جوانان کشور را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان دور رفت این رقابت‌ها، نساجی مازندران با کسب ۳ برد، ۴ تساوی، بدون باخت و ۱۳ امتیاز، صدرنشین شد.

نساجی مازندران در بازی پایانی فصل اول، در ورزشگاه آب منطقه‌ای اصفهان به تساوی بدون گل مقابل میزبانش سپاهان دست یافت تا با تفاضل گل بهتر از این تیم قهرمان نیم فصل شود.

میثم خداشناس کاپیتان سابق نساجی مازندران هدایت تیم جوانان نساجی مازندران را بر عهده دارد.

در این گروه تیم‌های تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب با کسب ۱۲ و ۱۰ امتیاز، رتبه‌های سوم و چهارم را به دست آوردند.

نماینده دیگر فوتبال مازندران، زرین پرشیا شمال قائمشهر با کسب ۴ و کشاورز نوین تبرستان بابل با ۳ امتیاز، جایگاه ماقبل آخر و آخر (هفتم و هشتم) دور رفت مسابقات گروه نخست لیگ برتر فوتبال کشور را به خود اختصاص دادند.