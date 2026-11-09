فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: عملیات‌های غرورآفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نیروی هوافضای قهرمان سپاه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و پس از آن، زیاده خواهی‌ها و محاسبات مستکبرانه دشمن آمریکایی - صهیونی را بر هم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دوشنبه شب ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در پیامی بمناسبت هفته هوافضا تصریح کرد: ۱۶ تا ۲۲ آبان ماه که به عنوان هفته گرامی داشت هوافضای سپاه نامگذاری شده است، فرصت مغتنمی است تا دستاورد‌های ارزشمند و نقش راهبردی مجاهدین و تلاشگران این عرصه مهم و تعیین کننده در صیانت و دفاع از اقتدار، امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور مورد بازخوانی و تقدیر و تجلیل قرار گیرد.

وی افزود: امروز، اقتدار ایران اسلامی در عرصه بازدارندگی راهبردی و توان دفاعی کشور، ریشه در مجاهدت‌های خالصانه و عالمانه شهدای والا مقام و مردان بزرگی، چون شهید حسن تهرانی مقدم، شهید امیرعلی حاجی زاده و شهید محمود باقری دارد که با تکیه بر ایمان، عقلانیت، و جهاد علمی، پایه‌های قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاده، آن را بارور و ثمربخش ساختند و نام ایران عزیز را در میان قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان به عنوان الگویی از ایمان، پیشرفت و ایستادگی تثبیت و پرآوازه نمودند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: عملیات‌های غرورآفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نیروی هوافضای قهرمان سپاه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و پس از آن، زیاده خواهی‌ها و محاسبات مستکبرانه دشمن آمریکایی - صهیونی را بر هم زد و او را در برابر اراده مردم مبعوث شده و توان دفاعی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به استیصال کشاند.

وی ادامه داد: نقش آفرینی کم نظیر نیروی هوافضای سپاه و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، ثمره ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های دانشمندان، فرماندهان و جوانانی است که با ایمان به خدا، خودباوری را به قدرت، دانش را به فناوری و تهدید را به فرصت تبدیل نمودند و با اتکا به خداوند قادر متعال و تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با توسعه دانش بومی و دستیابی به فناوری‌های نوین و طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی، ضمن ارتقاء توان دفاعی و پدافندی کشور، بدخواهان و دشمنان این مرز و بوم را ناکام، ناامید و پشیمان نموده‌اند.

سردار کرمی افزود: اینجانب ضمن گرامیداشت هفته هوافضای سپاه و ضمن تجلیل از ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های تمامی شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، به ویژه امام شهید عظیم الشأن (قدس الله نفسه الزکیه)، برای شهدای عزیز نیروی هوافضای سپاه علو درجات و برای فرماندهان و رزمندگان آن نیروی مقتدر سلامتی و توفیق روزافزون از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، نیروهای مسلح
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