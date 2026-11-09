باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در میانه افزایش تنش‌ها با واشنگتن، بار دیگر بر حمایت این اتحادیه از دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد و خواستار پاسخگویی بیشتر در برابر جنایات جنگی شد.

کالاس روز دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس، در واکنش به درخواست آمریکا برای دریافت تضمین کتبی مبنی بر عدم تحقیق و پیگرد شهروندان کشور‌های غیرعضو دیوان، گفت این نهاد علیه کشور‌ها نیست، بلکه مأموریت آن رسیدگی به جنایات جنگی است.

وی با اشاره به افزایش موارد نقض قوانین بین‌المللی تأکید کرد: «در شرایطی که شاهد ارتکاب جنایات جنگی بیشتری در سراسر جهان هستیم، به پاسخگویی بیشتر نیاز داریم، نه کمتر.»

کالاس همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال بررسی راهکار‌هایی برای تضمین ادامه فعالیت دیوان در برابر تحریم‌های آمریکا است و فعال‌سازی سازوکار مقابله با این تحریم‌ها را یکی از گزینه‌های موجود دانست.

این تنش‌ها پس از تشدید فشار‌های واشنگتن بر دیوان کیفری بین‌المللی، به‌ویژه در پی صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به اتهام جنایات جنگی در غزه، افزایش یافته است.

کالاس در بخش دیگری از سخنانش درباره مذاکرات پیش‌روی روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی نیز گفت انتظار زیادی از این گفت‌و‌گو‌ها ندارد، زیرا تاکنون نشانه‌ای از تمایل مسکو به مذاکره با حسن نیت مشاهده نشده است.

منبع: آناتولی