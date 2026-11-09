رئیس هیات پزشکی مازندران از پوشش یک هزار و ۹۰۵ رویداد توسط این هیات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - دکتر یحیی صالح‌طبری، رئیس هیات پزشکی ورزشی مازندران گفت: کمیته پوشش پزشکی مسابقات این هیات در ۶ ماهه اول امسال، پوشش پزشکی یک هزار و ۹۰۵ رویداد ورزشی را در سطح استان بر عهده داشته و در مجموع ۱۴ هزار و ۴۴۵ ساعت خدمات و پوشش پزشکی مسابقات را حتی در شرایط جنگی ارائه کرد.

وی با اشاره به گستردگی رویداد‌های ورزشی برگزارشده در نقاط مختلف استان افزود: این آمار نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت، آمادگی مستمر و حضور مسئولانه نیرو‌های حوزه پزشکی ورزشی مازندران در کنار ورزشکاران، تیم‌ها و برگزارکنندگان مسابقات است؛ مجموعه‌ای که با احساس مسئولیت و تعهد، در مسیر صیانت از مهم‌ترین سرمایه ورزش، یعنی سلامت ورزشکاران، حضوری فعال و مؤثر داشته است.

رئیس هیات پزشکی ورزشی مازندران با تأکید بر اینکه بخش مهمی از این رویداد‌ها در شرایط جنگی و فضای حساس ناشی از آن برگزار شد، گفت: با وجود شرایط خاص و دشواری‌های موجود، خدمات‌رسانی پزشکی به جامعه ورزش استان متوقف نشد و نیرو‌های کمیته پوشش پزشکی مسابقات با آمادگی کامل در کنار ورزشکاران حضور یافتند تا رویداد‌های ورزشی با رعایت الزامات ایمنی و پزشکی برگزار شود.

دکتر صالح‌طبری در ادامه با اشاره به نقش ویژه مازندران در میزبانی از اردو‌های تیم‌های ملی در این مقطع حساس افزود: در شرایط جنگی، بیش از ۹۰ درصد اردو‌های تیم‌های ملی اعزامی به رقابت‌های جهانی، آسیایی و بین‌المللی در استان مازندران برگزار شد که پوشش پزشکی تمامی این اردو‌ها نیز به‌صورت کامل توسط هیات پزشکی ورزشی استان مازندران انجام شد.

وی گفت: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت، آمادگی و توان بالای هیأت پزشکی ورزشی مازندران در ارائه خدمات تخصصی به ورزشکاران ملی‌پوش و تیم‌های اعزامی کشور است؛ مسئولیتی مهم که در شرایط خاص آن روز‌ها با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال شد تا ورزشکاران بتوانند با اطمینان و آمادگی مناسب، مسیر آماده‌سازی خود برای حضور در میادین بین‌المللی را طی کنند.

رئیس هیات پزشکی ورزشی مازندران در ادامه افزود: حضور نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده در محل برگزاری مسابقات و اردو‌های ورزشی، اقدامی صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه یکی از ارکان مهم برگزاری ایمن رویداد‌های ورزشی به شمار می‌رود و می‌تواند در لحظات حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از آسیب‌های جدی و ارائه خدمات اولیه و تخصصی به ورزشکاران داشته باشد.

وی گفت: ثبت یک هزار و ۹۰۵ رویداد ورزشی و ۱۴ هزار و ۴۴۵ ساعت پوشش پزشکی تنها یک آمار نیست؛ بلکه روایت هزاران ساعت مسئولیت‌پذیری، آمادگی، حضور میدانی و تلاش بی‌وقفه مجموعه‌ای است که سلامت ورزشکاران را خط قرمز خود می‌داند.

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان مازندران با قدردانی از تلاش‌های اعضای کمیته پوشش پزشکی مسابقات افزود: امروز با اتکا به ظرفیت‌های موجود و همراهی نیرو‌های متخصص، تلاش می‌کنیم هیچ رویداد مهم ورزشی و هیچ اردوی مهم تیم‌های ملی در استان، بدون توجه به استاندارد‌های لازم پزشکی و ایمنی برگزار نشود.

دکتر یحیی صالح‌طبری در پایان گفت: هیات پزشکی ورزشی مازندران با قدرت مسیر خدمت‌رسانی به جامعه ورزش را ادامه خواهد داد و ارتقای سطح ایمنی مسابقات، توسعه پوشش پزشکی و حمایت از سلامت ورزشکاران، همچنان از مهم‌ترین اولویت‌های این هیأت خواهد بود؛ چرا که باور داریم پشت هر قهرمانی، پیش از هر مدال و افتخار، باید سلامت و امنیت ورزشکار قرار داشته باشد.