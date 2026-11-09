عناوین روز‌های «سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد خبری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، نام‌گذاری روز‌های هفته کتاب بر مدار ایران و مفاخر فرهنگی، مقاومت، قائد شهید امت و شهدا، گامی نو برای عبور از عناوین انتزاعی و شعارزده به‌سوی متن زنده جامعه است.

این چیدمان که ترکیبی هماهنگ از تاریخ دیروز و امروز ایران است، با در نظر گرفتن توازن جنسیتی و حضور اثرگذار زنان و مردان فرهنگ‌ساز، از هرگونه نگاه جنسیت‌زده فاصله گرفته و بر جامعیت زیست‌بوم کتاب تاکید دارد.

این الگوی شخصیت‌محور، با پیوند زدن نام بزرگان فرهنگ به مفاهیمی، چون هویت ملی، کتابداری، بازار جهانی نشر، کتاب‌گردی و نسل نو، بستری عینی و جذاب برای رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی فراهم می‌آورد تا هفته کتاب را از یک مناسبت تقویمی اداری، به جشنی اصیل و مردمی برای ترویج دانایی بدل سازند.

در این دوره نیز همچون دوره‌های قبلی، روز‌های هفته کتاب نام‌گذاری شده که به شرح زیر است:

نام‌گذاری روز‌های هفته کتاب

برچسب ها: هفته کتاب ، کتابداری
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