باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت تامین امنیت، طی عملیات‌هایی موفق به توقیف محموله‌های قاچاق، دستگیری اخلالگران و دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان‌های استان شد.

توقیف سیگار‌های قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از کشف ۳۹۸ هزار و ۹۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق خبر داد.

سرهنگ محمدرستمی فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری و عرضه سیگار و دخانیات غیرمجاز در چند انبار در سطح شهرستان شیراز و با توجه به اهمیت اجرای طرح مقابله با قاچاق محصولات دخانی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی شیراز پس از هماهنگی با مراجع قضایی به مکان‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن انبار‌ها موفق شدند ۳۹۸ هزار و ۹۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: برخورد قاطع پلیس با اینگونه افراد سودجو به صورت مستمر همواره در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.

بازگشت ۱۰ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباخته در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از بازگشت ۱۰ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری اینترنتی خبر داد.

سرهنگ فرهام عسکری فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: در پی مراجعه حضور فردی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری از او با ترفند خرید و فروش ارز‌های دیجیتال به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از بررسی نحوه وقوع این کلاهبرداری به سرعت وارد عمل شده و با هماهنگی قضایی حساب‌های مقصد را مسدود کرده و وجه کلاهبرداری شده را به حساب مالباخته بازگرداندند.

فرمانده انتظامی لارستان در این خصوص از شهروندان خواست در خرید و فروش و انجام معاملات خود نهایت دقت را داشته باشند.

دستگیری عاملان اخلال در نظم عمومی فسا

فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: عاملان اخلال در نظم عمومی شهرک طالقانی دستگیر شدند.

سرهنگ آرش بخشائی مطلق فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‎های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری ۲ برادر در محله شهرک طالقانی، ماموران کلانتری ۱۲ به محل اعزام شدند.

او افزود: ماموران پلیس به علت نداشتن تعادل روحی و رفتاری عاملان درگیری و همراه داشتن سلاح سرد، قصد دستگیری آنان را داشتند که با اخلال در نظم عمومی توسط جمعی از وابستگانِ درگیر، مواجه شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری ۳ نفر از عوامل اصلی اخلال در نظم، ادامه داد: یکی از برادران درگیر نیز که قصد قدرت نمایی با سلاح سرد در برابر پلیس داشت، با تیراندازی و واکنش به موقع ماموران، زمین گیر شد.

سرهنگ بخشایی مطلق به معرفی متهمان به دادسرا اشاره کرد و گفت: حفظ امنیت اجتماعی خط قرمز پلیس است و با بر هم زنندگان امنیت بدون مماشات برخورد خواهد شد.

دستگیری عامل تیراندازی و کشف سلاح

فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار اظهار کرد: در پی اعلام یکی از شهروندان مبنی بر درگیری و تیراندازی در یکی از محله‌های شهرستان کوه چنار، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با رصد‌های اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه روزی عامل تیراندازی را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و پس از بازرسی اولیه یک قبضه سلاح شکاری نیز کشف کردند.

سرهنگ احسانی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد هنجارشکنان امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.

کشف انواع لوازم یدکی قاچاق در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف لوازم یدکی خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در جهت مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، ماموران پلیس آگاهی مهر پس از هماهنگی با مرجع قضایی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری یک سواری پژو ۴۰۵ حامل بار را شناسایی و با استفاده از علائم هشدار دهنده آن را متوقف کردند.

او گفت: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی یک هزار و ۱۷۶ قطعه انواع لوازم یدکی خارجی قاچاق و بدون هرگونه مدارک مثبته گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس