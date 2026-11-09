وزیر امور خارجه بر اهمیت تلاش برای تقویت روابط در حوزه‌های مختلف بین جمهوری اسلامی ایران و سنگاپور به خصوص همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صفاری سفیر ترددی جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور در آستانه عزیمت به محل ماموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، سفیر جدید کشورمان برنامه پیشنهادی خود درباره روابط دوجانبه تهران - سنگاپور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان، بر اهمیت تلاش برای تقویت روابط در حوزه‌های مختلف به خصوص همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاکید و همچنین توصیه‌های لازم در خصوص توجه جدی به ایرانیان مقیم سنگاپور و خدمات مناسب کنسولی به آنها را ارائه کرد.

احمد صفاری پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در سنگاپور، مدیر بخش حمل و نقل و ارتباطات سازمان اکو و کارشناس ارشد معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه بوده است.

 

برچسب ها: سنگاپور ، وزیر امور خارجه
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